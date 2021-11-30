روبرتو مانشيني: إكسبو 2020 دبي.. مبهر

المصدر: البيان

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أكد روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الوطني الإيطالي أن إكسبو 2020 دبي، حدث مبهر،

جاء ذلك خلال زيارة المدرب الذي قاد منتخب بلاده للفور بلقب بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، أمس (29 نوفمبر)، لموقع الحدث العالمي حيث تجول في أرجاء الحدث الدولي.

ووقف مانشيني (57 عاما)، على عدد من المعالم الرئيسية، منها جناح إيطاليا، وجناح السعودية، وجناح المرأة، وحديقة الثريّا وجناح دولة الإمارات العربية المتحدة.

هل يمكنك أن تشرح لنا سبب وجودك هنا اليوم في إكسبو 2020 دبي، وما أبرز انطباعاتك حتى الآن؟

إنها المرة الأولى التي أزور فيها إكسبو 2020 دبي، ويمكنني القول إنه إكسبو دولي مبهر. لم أزر سوى جناحين حتى الآن؛ نظراً لأنه ضخم جداً، جناح السعودية رائع وجناح إيطاليا لطيف للغاية، كلاهما جميل جداً.

هل حضرت إكسبو ميلان 2015؟

نعم، زرت إكسبو في مدينة ميلانو منذ ست سنوات. كان الأمر مختلفاً تماماً، فكل إكسبو دولي يمثل تجربة مختلفة.

أنت زرتَ للتو جناح المرأة، كيف كانت تجربتك وما الذي يمكن فعله للمساعدة على تطبيق المساواة في الرياضة وفي كرة القدم؟

إنه جناح جميل للغاية، بل إنه جناح مهم لنا جميعاً وللمستقبل. لقد شاهدت العديد من مباريات كرة القدم النسائية وأعتقد أنها شهدت تطوراً كبيراً.

جمعتك علاقات قوية بالإمارات عبر مسيرتك المهنية، هل تستمتع بالعودة إلى هنا مرة أخرى وتتطلع إلى رؤية جناح الإمارات العربية المتحدة؟

أتيتُ إلى دولة الإمارات عدة مرات وأحببتها، والآن أنا بصدد الذهاب إلى جناحها، أعتقد أنه سيكون رائعاً، إذ إنني شاهدث مقطع فيديو عنه وأنا متحمس جداً للذهاب إلى هناك واستكشاف الأمر.

كيف يمكن لكرة القدم والرياضة عموماً أن تجعل من هذا العالم مكاناً أفضل؟

أعتقد أن ذلك يعتمد علينا جميعاً.. حيث يمكن أن تجعل كرة القدم من هذا العالم مكاناً أفضل، فأنا أعتقد أن الرياضة لحظة رائعة يعيشها الجميع.