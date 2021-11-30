جناح إسبانيا في "إكسبو" يحتفي بأبطال العالم لشطرنج المدارس

المصدر: وام

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احتفل جناح إسبانيا في إكسبو 2020 دبي، بتوزيع جوائز بطولة العالم لشطرنج المدارس. حضر الحفل معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي، والشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، وخوسيه مانويل فرانكو وزير الدولة الإسباني للرياضة وعدد من المسؤولين.

وفاز فريق المدرسة الهندي Velammal Nexus ببطولة المدرسة العالمية للشطرنج في إكسبو 2020 دبي، كما حصل الفريق الهندي Velammal Nexus School على لقب البطولة العالمية للشطرنج المدرسية بعد فوزه على مدرسة بيرو ساكو أوليفيروس (3-2) خلال نهائيات المسابقة في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي.

وقالت معالي ريم الهاشمي: "أود أولاً أن أشكر جميع أصدقائنا وزملائنا من إسبانيا على تصورهم الناجح وتقديم مثل هذه البطولة الرائعة والاحتفال المناسب بلعبة قدمها المسافرون العرب إلى شبه الجزيرة الأيبيرية".

وأضافت أنه يسعدنا ويشرفنا في إكسبو 2020 دبي، أن نرحب بفعاليات وأنشطة الشطرنج خلال الأسابيع المقبلة، حيث تقام بطولة FIDE العالمية للشطرنج بالفعل في مركز دبي للمعارض وقبل نهاية شهر ديسمبر كنا نرحب أيضًا بكأس مجلس دبي الرياضي".

من جانبه قال الوزير فرانكو: "نحن ممتنون لقدرتنا على استضافة الجولات النهائية لبطولة الشطرنج في هذه الموقع ، وأود أن أهنئ وأسلط الضوء على الجهود الهائلة لجميع المؤسسات والاتحادات المشاركة".

وأضاف أن الشطرنج وسيلة تتيح لنا ربط العلاقة التاريخية بين الثقافة العربية والإسبانية.

وأثناء حفل توزيع الجوائز ، لعب ممثلو المنتخبين الإماراتي والإسرائيلي مباراة ودية.

واختتم الحدث بعرض الفلامنكو غير التقليدي للفلامنكو "كون فيفينسيا" على رقعة الشطرنج العملاقة في جناح إسبانيا وأداها الفنانان مانويل لينان وديفيد كاربيو.

وكانت نهائيات البطولة العالمية للشطرنج المدرسية قد أقيمت في الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر في الجناح الإسباني في إكسبو دبي 2020 ، وشارك فيها 118 شاباً من 10 دول مختلفة و12 فريقاً.