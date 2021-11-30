شرطة دبي تنظم "لقاء الحديث عن المستقبل" في إكسبو 2020

المصدر: وام

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ترأس اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، جلسة "لقاء الحديث عن المستقبل" لقطاع للتميز والريادة، وذلك في جناح موانئ دبي العالمية في إكسبو 2020 دبي، بحضور العميد الشيخ محمد المعلا مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، ونائبه العميد الدكتور صالح الحمراني، ومديري مكاتب التطوير المؤسسي، ومديري الإدارات الفرعية في الإدارة العامة للتميز والريادة، ومستشاري وخبراء التميز في شرطة دبي.

وناقش المشاركون في الجلسة الخطط المستقبلية لشرطة دبي، تماشياً مع توجهات الدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة، وتماشياً كذلك مع اعتماد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" الثاني من ديسمبر يوماً عالمياً للمستقبل، يحتفي به العالم بالتزامن مع عيد الاتحاد من أجل تعزيز اهتمامها بالمستقبل، وتطوير قدراتها في مجال الاستشراف والجاهزية وصنع السياسات الاستباقية.

وخلال الجلسة، قدم العميد المعلا شرحاً أمام الحضور حول النتائج التي حققتها شرطة دبي، إلى جانب التغييرات المهمة والاستراتيجية في مسيرة العمل نحو تبني الحلول المستقبلية، منها إحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات إلى الجمهور بطريقة ذكية.

وناقش المشاركون في اللقاء سبل تطوير الخطط المستقبلية للإدارة العامة للتميز والريادة، والتي تسهم في تطوير مسيرة العمل في القيادة العامة لشرطة دبي، نحو تحقيق الريادة الشرطية، فقدم المشاركون في هذا اللقاء مجموعة من المشاريع والاقتراحات المستقبلية.

وفي ختام الجلسة، تجول اللواء العبيدلي يرافقه العميد المعلا والحضور في أروقة جناح موانئ دبي العالمية، واطلعوا على محتوياته، وأشاد بمحتويات الجناح والقائمين عليه.