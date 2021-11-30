كشافة الإمارات تحتفي بعيد الاتحاد الخمسين في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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احتفلت جمعية كشافة الإمارات بعيد الاتحاد الخمسين، من أمام ساحة الوصل في إكسبو 2020 دبي، وبمشاركة 150 من كشافة الإمارات، إضافة لمئات المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي للجمعية، حيث عزفت فرق الموسيقى النحاسية لكشافة الإمارات المقطوعات الموسيقية الوطنية التي ألهبت المشاعر بحب الوطن وقدمت فرقة "اليوله" عروضاً من التراث الشعبي تضمن "اليوله" و"الرزفة"، وأنشد الكشافون والزهرت الأغاني والأهازيج والأشعار التي تعبر عن الحب والولاء والانتماء للوطن.

ورفع الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي رئيس مجلس إدارة الجمعية، أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة للدولة وإلى شعب الإمارات والمقيمين بهذه المناسبة الوطنية.

وقال: "ذكرى تأسيس الدولة تأتي في كل عام لتذكرنا بعظمة الجهد والتضحية التي سطرها مؤسس الدولة الكبير المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمخلصون من أبناء هذا الوطن الذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل نجاح تجربتنا الوحدوية، فاليوم ونحن نستعد للخمسين عاماً المقبلة إلى الريادة تحت ظل قيادتنا الرشيدة، ومن قلب إكسبو 2020 دبي ومن أمام ساحة الوصل متخذين شعاره (حوار العقول وصنع المستقبل)".

من جانبه أكد اللواء عبد الرحمن رفيع نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، ورئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة دبي، أن احتفالنا اليوم بعيد الاتحاد الخمسين، من قلب إكسبو 2002، يعد رسالة بأن هذا الاحتفال يتزامن مع بناء قادتنا وشبابنا للمستقبل في رحلتنا للمئوية بإرادة قوية وعزيمة صادقة، متواصلين بإخلاص في مسيرتهم التنموية من أجل مستقبل مشرق بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأثنت سارة ريتا قطان نائب رئيس اللجنة الكشفية العالمية على الدور الذي تلعبه كشافة الإمارات في الحركة الكشفية العالمية، مؤكدةً أن كشافة الإمارات في الفترة الأخيرة تسير بخطى ثابتة نحو الريادة، وقدمت التهنئة بمناسبة اليوم الوطني لكل منتسبي الحركة الكشفية في الدولة، وبشكلٍ عام لدولة الإمارات حكومةً وشعباً، متمنية دوام التقدم والازدهار.

وقدم الدكتور عبدالله الطريجي رئيس اللجنة الكشفية العربية وعضو مجلس الأمة الكويتي، التهنئة لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، فيما أكد عمر حمدي الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية، أن جمعية كشافة الإمارات لها دور فعال ومتميز في الحركة الكشفية العربية، ولها إسهامات بارزة من خلال عضوية ورئاسة اللجان الكشفية العربية.

وأقيمت الاحتفالية بمقر SAP أمام ساحة الوصل في إكسبو 2020 دبي، الشريك التقني لإكسبو، وذلك بحضور الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من القيادات العاملة في الدولة.

وشهدت الاحتفالية فقرات فنية قدمتها الفرق الفنية الكشفية لمفوضيات "دبي ورأس الخيمة"، والتي تنوعت بين العزف والإلقاء والرقصات الشعبية والتراثية، كما أقيم على هامش الاحتفالية تكريم الشركاء والقادة المتطوعين في استضافة كشافة الإمارات لمنتدى الشباب الكشفي العالمي والمؤتمر الكشفي العالمي والذي استضافته دبي في وقتٍ سابق.