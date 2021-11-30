إكسبو دبي يرحب بالزوار مجاناً في 2 ديسمبر احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: دبي – بشار باغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة يرحب إكسبو 2020 دبي بجميع زواره مجاناً في 2 ديسمبر، ويشكل الدخول المجاني لمدة يوم كامل أمام الزوار فرصة للاستمتاع الاحتفالات المُقامة في جميع أنحاء موقع إكسبو 2020 والتي ستصطحب كل زائر من زوار الحدث الدولي في رحلة من التجارب والقصص الإماراتية الأصيلة، وستشمل مراسم عالمية الطراز، واستعراضات موسيقية استثنائية، ومحادثات هادفة بين ثقافات مختلفة، وعروض أداء وأخرى تفاعلية بنفحة ثقافية.

وتبدأ المراسم الرسمية لاحتفالات عيد الاتحاد الخمسين في إكسبو 2020 دبي يوم الخميس الثاني من ديسمبر وذلك في ساحة الوصل، وتشمل مراسم رفع العلم، وإلقاء خطابات من مسؤولين رفيعي المستوى، وعرضا موسيقيا للنشيد الوطني من أداء جوقة من الأطفال، إلى جانب فقرة لفن "العازي" من أداء الوسمي، إلى جانب استعراض على الخيول يقدمه فرسان شرطة دبي، وعرض آخر لفرقة الاستعراضات الموسيقية التابعة لوزارة الداخلية ضمن استعراض "ألوان العالم "، الذي سيقدم بين الساعة 12:45 ظهرا و13:15 بتوقيت دولة الإمارات.

وتجسيداً للقيمة الأصيلة المتمثلة في الوحدة، والتضامن، والشجاع، يقدم عرض فن "العازي"، الذي يقود فيه شاعر عربي جوقة تستجيب لـ"ندائه"، في تمام الساعة 13:00 في ساحة الوصل، يتبعه بعد ذلك بقليل عرض جوي من أداء شرطة دبي، إلى جانب استعراض موسيقي مدة 30 دقيقة للمغنية الإماراتية فاطمة زهرة العين، واستعراض جوي مبهر لفريق "الفرسان" للاستعراضات الجوية من القوات المسلحة الإماراتية.

ويمكن للزوار مشاهدة بث حي لمراسم الاحتفال الرسمي للدولة بعيد الاتحاد الخمسين منقولة من منطقة "حتا"، ابتداء من الساعة 17:30 عصرا بتوقيت دولة الإمارات وذلك في منصة اليوبيل ومسرح دبي ميلينيوم في موقع إكسبو 2020.