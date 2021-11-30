فعاليات استثنائية في إكسبو 2020 حتى 3 ديسمبر.. تعرفوا إليها

المصدر: البيان

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يشهد إكسبو 2020 دبي، مجموعة من الأحداث والأنشطة والبرامج والفعاليات الاستثنائية من 30 نوفمبر ولغاية 3 ديسمبر، أبرزها:



اليوم الوطني لبليز

-16:15، ساحة الوصل

-إحاطة إعلامية مع معالي أنتوني ماهلر، وزير السياحة وشؤون المغتربين، بليز

-16:55، جناح بليز



لعبة الشطرنج العمياء

-أستاذ الشطرنج الكبير (غراند ماستر) خوسيه فرناندو كوينكا، وأستاذ الشطرنج العالمي ديفيد مارتينيز يقدمان كتابهما الجديد، سيواجه كوينكا في الوقت نفسه الضيوف في مباراة في لعبة الشطرنج العمياء

-12:00، جناح إسبانيا



سلسلة عالم المستقبل لنظام مايندسفير من سيمنس: جلسات التشفير

-سلسلة فعاليات هاكاثون "عالم المستقبل" مع مايندسفير

-تستمر حتى 2 ديسمبر

- 10:00 – 18:00، مركز دبي للمعارض



لا زالت امرأة

-يطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان حملة "لازالت امرأة"، وهي حركة وحملة تهدف إلى منح الأولوية لحقوق المرأة في العيش بكرامة، وفي أمان ورفاهية

-15:00 – 18:00، حوارات "ريوايرد توكس"، جناح دبي العطاء

حفل موسيقي كلاسيكي حي لبهزود عبد الرحيموف

-يقدم عازف البيانو الأوزبكستاني الموهوب الذي نال إعجاب وهتافات الجماهير على المسارح العالمية مقطوعات موسيقية من أعمال ليست، وبيتهوفن، وشوبان، وموسورسكي، وبروكوفييف، وتشايكوفسكي

-21:20 -23:00، حديقة اليوبيل

1 ديسمبر



اليوم الوطني لكازاخستان

-10:15، ساحة الوصل



منتدى التجارة والاستثمار الكازاخستاني

-09:00-18:00، مركز دبي للمعارض، القاعة (1A)، (1B) بالمجمع الجنوبي.



مؤتمر علوم الطاقة والاستدامة

-10:30-13:00، مدرج تيرّا



رؤى ورحلات

- 11:00-12:00، جناح المرأة



100 أسطورة عالمية – احتفال دبي سيفنز

- 15:00-16:00، أوسي بارك

- 19:30-20:30، غاردن أُن وان: سبورتس لاونج





مهرجان ليبيريا الثقافي

-حفل موسيقي حي

-22:00-23:00، مسرح دبي ميلينيوم



2 ديسمبر

اليوم الوطني لدولة الإمارات

-مراسم رفع العلم، شخصيات رفيعة المستوى تلقي كلمات، جوقة الأطفال تؤدي النشيد الوطني، وختاما الوسمي يقدم فقرة فن "العازي"، الساعة 10:15، ساحة الوصل

-فرقة موسيقى الشرطة التابعة لوزارة الداخلية الإماراتية، 10:45-11:30، من شارع الأفق إلى ساحة البحر

-استعراض "ألوان العلم"

- 12:45-13:15، شارع الغاف

-عرض فرقة "الفرسان" الجوي

- 16:00

-بث مباشر لمراسم الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات منقولة من منطقة "حتا"

-17:00، منصة اليوبيل ومسرح دبي ميلينيوم

-يُرجى زيارة منصة تواصُل للحصول على الجدول الكامل بالفعاليات والأنشطة



سلسلة الاستثناءات

-11:00 -13:00، جناح المرأة



لقاء مع اللاعب جون ريجستر، الفائز بميداليتين فضيتين في دورات الألعاب البارالمبية

-9:00 –12:00، جناح الولايات المتحدة الأمريكية



سهرات إكسبو الغنائية تقدم: عيضه المنهالي

-21:00، منصة اليوبيل



عرض موسيقي لكل من "سيلينا دا بيدادي" و "فوزيس دو كانتي" بمشاركة الفنانة "شيرين تهامي"

-21:00 -22:00



3 ديسمبر



اليوم الوطني لساموا

-10:15، ساحة الوصل



اليوم الوطني لتشيلي

-16:15، ساحة الوصل



اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة – الفعالية الرئيسية

-15:00-17:00، ملتقى الإنسان وكوكب الأرض



حفل توقيع الأولمبياد الخاص

-10:30-11:30، منصة اللياقة البدنية العالمية



شاحنة الرياضة المتنقلة "شيزن-سبورت-ترَك"

-09:00-23:59، مساحة الفعاليات A، مركز الرياضة واللياقة البدنية



عرض رايزنغ ستارز

-17:30، منتدى الفرص



تدريب مع أساطير فريق اتحاد الرغبي الوطني الأسترالي "والابيز"

-10:15-11:15، أوسي سبورتس بارك



موسيقى من أجل الروح: معبد سوامينارايان أبوظبي

-10:00-10:30، جناح الهند



حلقة نقاشيّة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "الفن من أجل أهداف التنمية المستدامة"

-15:00، #مركز الأمم المتحدة، يليها حفل موسيقي مع نجوم "ذا فويس كيدز"، 17:00 منصة البحر



موسيقى "نوي"

-10:00-21:00، جناح المغرب

محاضرة "سين إتيكيتاس"

-19:00-21:00، مدرج تيرّا