فعاليات استثنائية في إكسبو 2020 حتى 3 ديسمبر.. تعرفوا إليها
يشهد إكسبو 2020 دبي، مجموعة من الأحداث والأنشطة والبرامج والفعاليات الاستثنائية من 30 نوفمبر ولغاية 3 ديسمبر، أبرزها:
اليوم الوطني لبليز
-16:15، ساحة الوصل
-إحاطة إعلامية مع معالي أنتوني ماهلر، وزير السياحة وشؤون المغتربين، بليز
-16:55، جناح بليز
لعبة الشطرنج العمياء
-أستاذ الشطرنج الكبير (غراند ماستر) خوسيه فرناندو كوينكا، وأستاذ الشطرنج العالمي ديفيد مارتينيز يقدمان كتابهما الجديد، سيواجه كوينكا في الوقت نفسه الضيوف في مباراة في لعبة الشطرنج العمياء
-12:00، جناح إسبانيا
سلسلة عالم المستقبل لنظام مايندسفير من سيمنس: جلسات التشفير
-سلسلة فعاليات هاكاثون "عالم المستقبل" مع مايندسفير
-تستمر حتى 2 ديسمبر
- 10:00 – 18:00، مركز دبي للمعارض
لا زالت امرأة
-يطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان حملة "لازالت امرأة"، وهي حركة وحملة تهدف إلى منح الأولوية لحقوق المرأة في العيش بكرامة، وفي أمان ورفاهية
-15:00 – 18:00، حوارات "ريوايرد توكس"، جناح دبي العطاء
حفل موسيقي كلاسيكي حي لبهزود عبد الرحيموف
-يقدم عازف البيانو الأوزبكستاني الموهوب الذي نال إعجاب وهتافات الجماهير على المسارح العالمية مقطوعات موسيقية من أعمال ليست، وبيتهوفن، وشوبان، وموسورسكي، وبروكوفييف، وتشايكوفسكي
-21:20 -23:00، حديقة اليوبيل
1 ديسمبر
اليوم الوطني لكازاخستان
-10:15، ساحة الوصل
منتدى التجارة والاستثمار الكازاخستاني
-09:00-18:00، مركز دبي للمعارض، القاعة (1A)، (1B) بالمجمع الجنوبي.
مؤتمر علوم الطاقة والاستدامة
-10:30-13:00، مدرج تيرّا
رؤى ورحلات
- 11:00-12:00، جناح المرأة
100 أسطورة عالمية – احتفال دبي سيفنز
- 15:00-16:00، أوسي بارك
- 19:30-20:30، غاردن أُن وان: سبورتس لاونج
مهرجان ليبيريا الثقافي
-حفل موسيقي حي
-22:00-23:00، مسرح دبي ميلينيوم
2 ديسمبر
اليوم الوطني لدولة الإمارات
-مراسم رفع العلم، شخصيات رفيعة المستوى تلقي كلمات، جوقة الأطفال تؤدي النشيد الوطني، وختاما الوسمي يقدم فقرة فن "العازي"، الساعة 10:15، ساحة الوصل
-فرقة موسيقى الشرطة التابعة لوزارة الداخلية الإماراتية، 10:45-11:30، من شارع الأفق إلى ساحة البحر
-استعراض "ألوان العلم"
- 12:45-13:15، شارع الغاف
-عرض فرقة "الفرسان" الجوي
- 16:00
-بث مباشر لمراسم الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات منقولة من منطقة "حتا"
-17:00، منصة اليوبيل ومسرح دبي ميلينيوم
-يُرجى زيارة منصة تواصُل للحصول على الجدول الكامل بالفعاليات والأنشطة
سلسلة الاستثناءات
-11:00 -13:00، جناح المرأة
لقاء مع اللاعب جون ريجستر، الفائز بميداليتين فضيتين في دورات الألعاب البارالمبية
-9:00 –12:00، جناح الولايات المتحدة الأمريكية
سهرات إكسبو الغنائية تقدم: عيضه المنهالي
-21:00، منصة اليوبيل
عرض موسيقي لكل من "سيلينا دا بيدادي" و "فوزيس دو كانتي" بمشاركة الفنانة "شيرين تهامي"
-21:00 -22:00
3 ديسمبر
اليوم الوطني لساموا
-10:15، ساحة الوصل
اليوم الوطني لتشيلي
-16:15، ساحة الوصل
اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة – الفعالية الرئيسية
-15:00-17:00، ملتقى الإنسان وكوكب الأرض
حفل توقيع الأولمبياد الخاص
-10:30-11:30، منصة اللياقة البدنية العالمية
شاحنة الرياضة المتنقلة "شيزن-سبورت-ترَك"
-09:00-23:59، مساحة الفعاليات A، مركز الرياضة واللياقة البدنية
عرض رايزنغ ستارز
-17:30، منتدى الفرص
تدريب مع أساطير فريق اتحاد الرغبي الوطني الأسترالي "والابيز"
-10:15-11:15، أوسي سبورتس بارك
موسيقى من أجل الروح: معبد سوامينارايان أبوظبي
-10:00-10:30، جناح الهند
حلقة نقاشيّة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "الفن من أجل أهداف التنمية المستدامة"
-15:00، #مركز الأمم المتحدة، يليها حفل موسيقي مع نجوم "ذا فويس كيدز"، 17:00 منصة البحر
موسيقى "نوي"
-10:00-21:00، جناح المغرب
محاضرة "سين إتيكيتاس"
-19:00-21:00، مدرج تيرّا