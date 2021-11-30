قطر تستعرض خطط "إكسبو 2023 الدوحة للبستنة"

المصدر: البيان

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استعرضت دولة قطر خلال ندوة استضافها جناح الاستدامة – تيرا في إكسبو 2020 دبي، خططها لـ"إكسبو 2023 الدوحة للبستنة" المقرر أن نطلق في 2 أكتوبر 2023 ويستمر لغاية 28 مارس 2024، وهو متخصص في قطاع الزراعة والبستنة.

واعتبر محمد علي الخوري، الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة للبستنة، أن الدورة التي تستضيفها قطر لإكسبو امتداد للنجاح الذي تشهده منطقة الخليج العربي على المستوى الدولي، حيث تحصد احترامها وتقديرها عالمياً.



وقال الخوري: "نهدف من خلال استضافة نسخة من إكسبو في الدوحة، إلى تعزيز التعاون الدولي فيما يخص القضايا البيئية والثقافية، ومكافحة التصحر وتقليل انبعاثات الكربون لا سيما في الدول الصناعية. كما أن استضافة قطر لهذه النسخة من إكسبو الدولي هي استمرارية لاستضافة الدولة للأحداث العالمية المميزة".



وأكد أن "أعمال الإنشاء لإكسبو 2023 الدوحة تسير في الموقع على قدم وساق وفق جدول محدد ودقيق، ويحرص فريق العمل على ضمان جاهزية تامة للموقع في الوقت المناسب".



وحسب المتحدثين في الندوة، يحظى المشاركون في إكسبو 2023 الدوحة بمميزات عدة، منها الحضور في منصة دولية مرموقة لقطاع البستنة والزراعة، للترويج للثقافة والتنوع الحيوي وأساليب البستنة الخاصة بهم، بالإضافة إلى تطوير شراكات تجارية وفرص للأعمال في مجال البستنة والزراعة.



ويعد المعرض أول معرض دولي للبستنة يقام في مناخ صحراوي، وتتوقع الدوحة أن يصل عدد المشاركين إلى 80 دولة، وقد فتحت باب التسجيل أمام الشركات والهيئات عبر القنوات الرسمية للدول الموجودة فيها.



ويقام المعرض في حديقة البدع بالدوحة، وهو يضم ثلاث مناطق، حيث تقام الأجنحة الدولية في المنطقة الشمالية، وهناك المنطقة الثقافية التي تستضيف الأنشطة والمعارض الثقافية والتقليدية، أما منطقة العائلات فهي مكان للتجمع وممارسة الهوايات في الهواء الطلق.