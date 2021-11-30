الفريق الهندي يظفر ببطولة العالم للمدارس للشطرنج في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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حصل الفريق الهندي للشطرنج من مدرسة فيلامال نيكسوس، على المركز الأول في بطولة العالم للمدارس للشطرنج، بعد فوزه على مدرسة بيرو ساكو أوليفيروس (3-2) خلال نهائيات المسابقة التي نظمها الجناح الإسباني في مركز دبي للمعارض بإكسبو 2020 دبي.



وقال اللاعب الهندي جوكيش دوماراجيو من فريق الشطرنج لمدرسة فيلامال نيكسوس: "كنا المرشحين للفوز بالبطولة، لكن الفريق البيروفي حارب بقوة، وكانوا قريبين جداً من الفوز، لقد كانت مباراة ممتعة للغاية".



وحضر الحفل الختامي الذي أقيم في الجناح الإسباني، معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، والمدير العام لإكسبو 2020 دبي، ومعالي خوسيه مانويل فرانكو، وزير الدولة الإسباني للرياضة.



وقال معالي فرانكو: "نحن ممتنون لقدرتنا على استضافة الجولات النهائية لبطولة الشطرنج هذه في موقع إكسبو 2020، وأود أن أهنئ وأسلط الضوء على الجهود الهائلة لجميع المؤسسات والاتحادات المشاركة".



وأضاف: "الشطرنج وسيلة تتيح لنا ربط العلاقة التاريخية بين الثقافة العربية والإسبانية".



ومن جهته، قال مسؤول الجناح الإسباني للشطرنج في إكسبو دبي 2020، غارسيا ليونتكسو: "الشطرنج لغة عالمية، وهو أداة رائعة للربط بين الناس على اختلاف أديانهم وثقافاتهم. في هذه البطولة، لدينا مسلمون ويهود ومسيحيون وهندوس وغيرهم من ديانات وثقافات العالم، مما جعلها لحظة تاريخية في جناحنا، ولذلك نحن فخورون بتنظيم هذه البطولة".



وأثناء حفل توزيع الجوائز، لعب أعضاء من منتخبي الإمارات وإسرائيل مباراة ودية.



وكان من ضمن الفرق المشاركة في البطولة؛ فريق نادي العيد للثقافة والشطرنج في الإمارات، والفريق الهندي من مدرسة فيلامال، وفريق مدرسة سان خوسيه الثانوية (هوبكنز) في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن فرق من تركيا وهنغاريا وإسبانيا وغيرها من الدول.



واختُتِم الحدث بعرض الفلامنكو غير التقليدي "كون فيفينسيا" على رقعة الشطرنج العملاقة في جناح إسبانيا من أداء الفنانان مانويل لينان وديفيد كاربيو.



أقيمت بطولة العالم للمدارس للشطرنج في الجناح الإسباني بإكسبو 2020 دبي، في الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر بمشاركة 108 لاعبين شباب من عشر دول، موزعين على 12 فريقاً.