صحة دبي تختتم حملة "دمي لوطني" في إكسبو 2020 بـ17 ألف متبرع

المصدر: البيان

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اختتمت دائرة الصحة في دبي، في إكسبو 2020 دبي، الدورة العاشرة من حملة "دمي لوطني"، التي انطلقت في 13 يونيو الماضي تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.



ونجحت الدورة العاشرة للحملة، في الوصول إلى أكثر من 17 ألف متبرع، قدموا نحو 17 ألف وحدة دم".

وشهد اليوم الختامي للحملة حضور وتبرع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي، بالدم خلال زيارته لموقع الحملة في إكسبو 2020 دبي.



وقالت الدكتورة مي رؤوف، رئيس مركز دبي للتبرع بالدم في هيئة صحة دبي: " قررنا إقامة اليوم الختامي للحملة في إكسبو 2020 دبي، لتنمية الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم سواء من المواطنين أو المقيمين أو الجاليات الأجنبية الحاضرة في المكان".



وذكرت أن الدورة العاشرة للحملة، نجحت في الوصول إلى أكثر من 17 ألف متبرع، قدموا نحو 17 ألف وحدة دم.



وأضافت: "كل كيس دم من متبرع واحد يسهم في انقاذ حياة ثلاثة أشخاص، لذلك من الأهمية دائماً أن نزيد من وعي الجمهور حول أهمية التبرع وتشجيع الناس على هذا الفعل الإنساني النبيل".



وأكدت الدكتورة مي رؤوف، أن الحملة شهدت إقبالاً كبيرا من زوار إكسبو 2020 ومن مختلف الجنسيات على حافلة التبرع، لافتةً إلى مشاركة أكثر من 32 جهة حكومية في الحملات التي نظمت طيلة الأشهر الستة الماضية التي فاق عددها 450 حملة.



وأشارت إلى أن حملة اليوم تقام بالتعاون مع خدمة الأمين وصحيفة الإمارات اليوم وهيئة الصحة في دبي، كما شهدت تعاونا كبيرا من قبل القطاع الخاص، فضلاً عن الجمعيات الخيرية الذين شجعوا موظفيهم على التبرع، حيث خصص مركز التبرع بالدم ثلاث حافلات مجهزة بأحدث الأجهزة لجمع الدم في حين شارك 110 موظف وطبيب وممرض في الحملة.



وأشار إلى أن مركز دبي للتبرع بالدم، يغطي حاجيات مستشفيات دائرة الصحة وحوالي 41 مستشفى خاص في الإمارة، بالإضافة إلى تلبية طلبات مركز علاج الثلاسيميا، فضلاً عن إمداد بنوك الدم في الدولة في حال دعت الحاجة لذلك.

