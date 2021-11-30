تقنيات المستقبل.. التشيك تستخلص الماء من رذاذ الهواء في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستعرض جمهورية التشيك باقة من التقنيات الرائدة في مجال الطاقة المستدامة، ومنها استخلاص الماء من رذاذ الهواء خلال المؤتمر الدولي المُزمع عقده بجناح جمهورية التشيك في إكسبو 2020 دبي، غداً الأول من ديسمبر.



ويجمع المؤتمر التشيكي للعلوم والطاقة المستدامة والتنقل الذكي ممثلين عن الشركات التي تعمل على طائفة واسعة من التقنيات التي تُعنى بالمجالات المرتبطة بمصادر الطاقة المستدامة، وطرق تخزين الطاقة وإدارة النظام الذكي والتنقل الصديق للبيئة، وإنتاج الهيدروجين والمفاعلات النووية المعيارية.



وقال جيري فرانيتسك بوتوزنيك، المفوض العام لجناح جمهورية التشيك في إكسبو 2020 دبي: "لا يمكن للحضارة البشرية أن تعيش بمنأى عن الطاقة، وهذا ما تؤكده الزيادة الكبيرة الحالية في أسعار الطاقة، ومع ذلك، من الواضح أيضا أنه سيتعين على البشرية إنتاجها بعناية أكبر من ذي قبل".



وأضاف: "جناحنا في إكسبو 2020 دبي، يقع في منطقة الاستدامة على وجه التحديد، لأن الشركات التشيكية والعلماء التشيكيون مُدركون تماماً لأهمية هذا الأمر، فهم يسعون بدورهم لتقديم أفضل الحلول الدولية اللازمة في سبيل مواصلة التعهد بالحفاظ على كوكب الأرض مستقبلا مكتسيا باللونين الأزرق والأخضر."



وتشمل التقنيات التي سيعرضها الجناح في المؤتمر تقنية تسمى نظام "ساور" (نظام الموارد المائية المستخلصة من الشمس والهواء) وهو نظام لاستخلاص الماء من الهواء باستخدام الطاقة الشمسية، طوّره المركز الجامعي للمباني الموفرة للطاقة بالجامعة التقنية التشيكية. وحصل الجهاز على خمس براءات اختراع في التشيك، من بينها اللواقط الشمسية الهجينة التي بإمكانها توليد الماء الساخن والكهرباء في آن واحد.

ويشارك في المؤتمر مجموعة من الشركات والمؤسسات من بينها مجموعة "فينيكس"، و"غرين تيك"، و"معهد علم الأحياء الدقيقة"، التابع للأكاديمية التشيكية للعلوم، بالإضافة إلى "جامعة برنو للتكنولوجيا".



وقال مدير الحدث، جان فوسك، رئيس مجلس الإشراف على جمعية جمهورية التشيك للطاقة الشمسية: "بعد سنوات من المواقف السياسية والضبابية السلبية، لم تعُد مصطلحات مثل حماية المناخ، ومصادر الطاقة النظيفة، والاستدامة مجرد كلمات جوفاء، وتقف (جمهورية التشيك) اليوم على شفا إحداث الكثير من التغييرات الإيجابية في مجالات الطاقة، والتنقل النظيف، والصناعة".

