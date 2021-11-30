"كون فيفينسيا" .. مانويل لينان يرقص الفلامنكو في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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سيكون زوار إكسبو 2020 دبي، اليوم (الثلاثاء) على موعد مع الراقص ومصمم الرقصات الشهير مانويل لينان، الذي سيقدم عرضاً ثانياً على منصة الأرض، في الساعة 18.30 مساءً، ومرة أخرى في اليوم نفسه، في الساعة 20.00 في جناح إسبانيا بإكسبو 2020 دبي.

وأبهر مانويل لينان، جمهوره في عرض الفلامنكو غير التقليدي "كون فيفينسيا" قدمه أمس (الإثنين) بالتعاون مع المغني الأندلسي ديفيد كاربيو، في جناح إسبانيا بموقع الحدث الدولي الكبير.



ويمزج العرض بين رقص الفلامنكو التقليدي وتصميم الرقصات التجريبية الجديدة، حيث قدم فنانا الأداء عرضاً مفاهيمياً تم تصميمه للمساحات غير التقليدية، لإعادة تشكيل الأسلوب التعبيري للرقص الإسباني التقليدي.

ومن المقرر أن يستضيف الجناح الإسباني، الواقع في منطقة الاستدامة، العديد من الأنشطة طيلة فترة الأشهر الستة لانعقاد إكسبو 2020، بدءاً من الفنون إلى الرياضة التي تقام وفقا لأسابيع الموضوعات في الحدث الدولي، والأيام الدولية المختلفة، فضلاً عن منتديات الأعمال والأنشطة الترفيهية الأخرى.