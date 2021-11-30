فينسيو كوبوسيلا يحيي ذكرى الفليسوف الإيطالي دانتي أليغييري في إكسبو 2020

المصدر: البيان

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بمناسبة مرور 700 عام على وفاة الكاتب والفليسوف الإيطالي دانتي أليغييري، قدم الفنان فينيسيو كابوسيلا، عرضاً موسيقياً كوميدياً بعنوان "بيستيالي كوميديا"، نظمه الجناح الإيطالي على منصة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي.

ويعتبر العرض رحلة عبر الموسيقى والصور الأدبية، مستوحاة من أعمال أليغييري، وقد اتخذ كابوسيلا ما يشبه الكوميديا السوداء التي سخرها بأسلوبه الخاص لانتقاد بعض المشاكل الملحة في العصر الحديث، حيث عبرت الأغاني والموسيقى التي قدمها عن الكبرياء والجشع والغزو، والتي اعتبرها الشرارات الثلاث التي أشعلت النار في قلوب البشر، وهي بمثابة الوحوش الثلاثة التي تعيق طريقهم، كما تطرق أيضا خلال العرض، لبعض الظواهر التي تؤدي إلى دمار كوكب الأرض.

