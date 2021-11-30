برعاية حمدان بن محمد.. انطلاق «تقدير 5» العمالية

المصدر: دبي-البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت جائزة تقدير العمالية فتح باب التسجيل للشركات الراغبة في المنافسة على فئاتها المختلفة ضمن دورتها الخامسة للعام 2022.

وتوقعت إدارة الجائزة زيادة عدد الشركات المشاركة في الجائزة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها في دورتها الرابعة في العام 2020، مشيرة إلى أن عملية التسجيل والتقييم في الدورة الحالية ستكون ذكية بنسبة 100% بفضل تطبيق نظام جديد يواكب تطلعات الجائزة وتوجهاتها نحو التحول إلى جائزة ذكية في كافة مراحلها.

وقال اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي رئيس جائزة تقدير العمالية، إن الجائزة تمضي قدماً على طريق تعزيز العلاقات بين العمال وأصحاب العمل وضمان حقوق الطرفين تجاه بعضهما البعض والارتقاء بمؤشرات السعادة والولاء الوظيفي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته إدارة الجائزة امس في المركز الإعلامي في مقر إكسبو 2020 دبي للإعلان عن فتح المجال أمام الشركات لبدء عمليات التسجيل الالكتروني التمهيدي للمشاركة في الدورة الحالية للجائزة، بحضور عدد من ممثلي الشركات والعمال المتميزين الذين فازوا بالجائزة في دورتها الماضية من فئتي 4 – 5 نجوم وممثلي وسائل الإعلام.

قوانين ومواثيق

وفي كلمته خلال المؤتمر قال رئيس الجائزة: «العمال يحظون باهتمام بالغ على مستوى دولة الإمارات التي تطبق أرقى القوانين والمواثيق المعتمدة عالمياً للحفاظ على حقوق طرفي المعادلة الإنتاجية وهما أصحاب الأعمال والعمال وضمان حقوق وواجبات كل منهما تجاه الطرف الآخر، والنصب التذكاري الذي أقامته إدارة إكسبو 2020 دبي، الذي يضم أسماء 200 ألف عامل شاركوا في بناء صروح هذا الحدث، ليجسد أروع معاني التقدير للعمال الذين يساهمون كل في مجال اختصاصه في بناء نهضة البلاد».

وأعلن رئيس الجائزة خلال المؤتمر الصحفي عن الانطلاق الرسمي لفعاليات الجائزة في دورتها الخامسة، وبدء تلقي طلبات الترشح من قبل الشركات المستهدفة التي يعمل لديها 50 عاملاً على أقل تقدير. ودعا الشركات المستهدفة إلى المشاركة الواسعة في الدورة الحالية، لما في ذلك من انعكاسات إيجابية على سمعتها محلياً ودولياً، ومواكبتها لرؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى جعل دبي أفضل مدينة للعيش والعمل في العالم، فضلاً عن حصولها على (تقرير تقييمي للأداء مع ختام كل دورة) لتمكينها من مراكمة نقاط القوة لديها واتخاذ ما يلزم من خطوات تجاه نقاط التحسين.

مستهدفات وفرص

وتستهدف الجائزة شركات المقاولات والمصانع والشركات العاملة في المناطق الحرة في دبي والشركات العاملة في المجالات الكهروميكانيكية وتزويد العمالة، والتي يبلغ عددها نحو 46 ألف شركة ومصنع توفر فرص عمل لأكثر من مليون عامل في دبي.

باب الترشيح

ومن جانبه قال المقدم خالد إسماعيل، الأمين العام للجائزة: إن فتح المجال لتقديم الطلبات سوف يستمر حتى شهر أبريل المقبل، حيث يبدأ فريق المقيّمين التابعين للجائزة بالنظر في طلبات الترشيح وفرزها، تمهيداً لاختيار أفضل الشركات والمصانع التي توفر أحسن ظروف العمل والعيش للعمال التابعين لها، وفق معايير الجائزة التي تستند إلى أفضل الممارسات الدولية.

«إكسبو» وتخليد الجهود

وأكد أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020 دبي، على أهمية الجائزة في تعزيز مكانة دبي والمساهمة في تحقيق رؤيتها في أن تصبح أفضل مدينة للعيش والعمل وفتح الفرص أمام الطامحين إلى بناء مستقبل أفضل لهم ولأسرهم. وقال الخطيب:«لقد جسّد إكسبو 2020 دبي تقديره للعمال بأبهى صورة من خلال النصب التذكاري الذي أقامه تخليداً لجهودهم في بناء صروح هذا الحدث ».

نموذج مشرّف

من جهته ، أكد سنان النابودة، المدير التنفيذي لمجموعة النابودة على أهمية الجائزة ومعاييرها للارتقاء بمؤشرات السعادة والولاء الوظيفي لدى العمال، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة بجعل دبي أفضل وجهة للعمل والعيش والاستثمار.

وقال النابودة:«أود أن أعرب عن أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على رعايته للجائزة ودعمه اللامحدود لها في سبيل تحقيق أهدافها السامية، مما كان له بالغ الأثر في تسجيل الجائزة نجاحات استثنائية، خاصة في دورتها الأخيرة التي شهدت إنجازين مهمين بالنسبة للشركات والعمال أولهما منح محفزات حكومية للشركات الفائزة، والثاني إصدار بطاقات التميز العمالي في مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى الدولة، الأمر الذي أثلج صدور عمالنا وساهم في منحهم الفرصة لتوفير ملايين الدراهم سنوياً على شكل حسومات خاصة قدمتها لهم مجموعة من مراكز التسوق والمطاعم والمحلات».

وأضاف النابودة:«نحن في مجموعة النابودة، لدينا قصة نجاح خاصة مع جائزة تقدير التي نؤمن بها ونتخذ معاييرها خارطة طريق بالنسبة لنا لبناء علاقات نموذجية مع فريق العمل لدينا في مختلف مجالات العمل وفي مختلف الفئات الوظيفية، وهذا ما أهلنا خلال سنتين فقط للانتقال من فئة 3 نجوم في دورة العام 2018 إلى المركز الأول على قائمة الشركات الفائزة بفئة الخمس نجوم في دورة العام 2020 بأكثر من 800 نقطة و ».

معايير فنية

صممت معايير الجائزة وفق أفضل الممارسات العالمية خاصة تلك المعتمدة لدى وزارة العمل في الدولة ومنظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات والجهات المعنية بحماية حقوق طرفي الإنتاج وهما العمال وأصحاب العمل. والفوائد الناتجة عن انتشار ثقافة عمالية صحيحة لن يكون مردودها الإيجابي على العامل فقط، وإنما على شركات البناء والتشييد.

تصنيف خمس نجوم

ويعتمد برنامج الجائزة على أسلوب تقييم دقيق يقوم على أساس احتساب النقاط بإجمالي ألف نقطة موزّعة بواقع 500 نقطة على «مقومات التمكين» العماليّة، بينما تخصص الجائزة النقاط الخمسمائة الأخرى للتقييم على أساس النتائج العمالية، وبواقع 250 نقطة لانطباعات العمال عن بيئة عملهم في الشركة وعلاقتهم بها، و250 نقطة لمؤشرات الأداء.

وتتكون «مقومات التمكين» التي توفرها الشركة بالنسبة للجائزة من مسارين رئيسين أولهما يتمثل في المقومات الأساسية الداعمة للعمال (250 نقطة) وتتضمن: السياسات العمالية، والمرافق والبنية التحتية، والصحة والسلامة المهنية، والتعيينات والأجور، أما المسار الثاني وهو الثقافة وبيئة العمل (250 نقطة) وتضم: العدالة والشفافية، والإبداع والابتكار، واللوائح والتعليمات، والعلاقات العمالية والاتصال والتغذية الراجعة.

وعلى المقياس المكوّن من ألف نقطة، يُشترط حصول الشركة على 700 نقطة فأكثر للحصول على تصنيف النجوم الخمس، في حين تحصل الشركات التي تحرز 550 نقطة على تصنيف أربع نجوم، وتُصنّف الشركات الحاصلة على 450 نقطة ضمن فئة النجوم الثلاث، و300 نقطة ضمن فئة النجمتين، وتحصل الشركات المحرزة لـ 200 نقطة فأقل على مؤشر التقييم على نجمة واحدة فقط.

محاور رئيسية

وتغطي الجائزة ثلاثة محاور رئيسية على الشركات المشاركة تطبيقها وهي:

المحور الأول: ويشمل المعلومات الأساسية مثل السياسات العمالية والمرافق والمنشآت والصحة والسلامة المهنية وأمن العمال، والتعيينات، والأجور، وغيرها.

المحور الثاني: الثقافة وبيئة العمل، ويغطي قضايا أساسية مثل العدالة والشفافية والالتزام بالقوانين والتشريعات العمالية والاتصال والتواصل والتغذية الراجعة، والعلاقات العمالية، والإبداع، والابتكار.

المحور الثالث فيدور حول النتائج العمالية ويغطي انطباعات العمال والوقوف على آرائهم ومؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بإدارة العمال وغيرها من القضايا.