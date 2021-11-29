كولمبيا تحتفي باليوم العالمي لنمر الجاكوار الأمريكي في إكسبو 2020

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق جناح كولومبيا احتفالاً يمتد على مدار ثلاثة أيام بمناسبة اليوم العالمي للجاكوار، وهو اليوم الذي أعلنه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كيوم عالمي للتذكير بأهمية المحافظة على هذا الحيوان الذي يستوطن الأمريكيتين من الانقراض، وتشمل الفعاليات التي ينظمها الجناح استضافة رسامين مشهورين وتطبيقات إلكترونية خاصة، فضلاً عن عقد مؤتمر صحفي يستضيف جمعاً من المهتمين بنمر الجاكوار، من بين ممثلي الأجنحة المشاركين في إكسبو 2020 دبي، وتتزامن هذه الفعالية، مع فعاليات مشابهة تقام في ليما عاصمة بيرو وساوباولو ونيويورك ودبي.

تقول جوليانا سوسو جاراميلو، رئيسة العلاقات المؤسسية لمجموعة ISA: "تعمل مجموعتنا في مجال الطاقة ونقل الكهرباء الهيدروليكية، ونمثل عدة دول في أمريكا اللاتينية، مثل كولومبيا، حيث يقع مقرنا، والبرازيل، وشيلي، والبيرو، وبوليفيا، وفي اليوم العالمي للجاكوار، نرغب في الاحتفال بتمكننا من الحفاظ على حياة هذا الحيوان، الذي يعد وجوده ضرورة للمحافظة على النظم البيئية، وهو الهدف من برنامج (الاتصال بالجاكوار) الذي قمنا بإطلاقه قبل خمس سنوات، غير أنه من المؤلم أننا لانزال نشهد حتى الآن عمليات صيد الجاكوار، حيث يتم القضاء على أكثر من 6 آلاف حيوان سنوياً".

وأضافت: "نحن موجودون في إكسبو 2020 دبي، لنتعلم من جميع المبادرات التي تقوم بها البلدان الأخرى فيما يخص خفض الانبعاثات الكربونية، وكيفية تحسين بصمتنا البيئية، وأيضاً للتعرف إلى أهم المبادرات الهادفة للحد من تغير المناخ، الذي يعد من صميم استراتيجيتنا لعام 2030".

تضم الفعالية أيضاً عدة أنشطة مثل حصص الرسم للأطفال، وتجربة تطبيق يمكنه أن يظهر الإنسان بنصف وجه، فيما يكون النصف الثاني على هيئة نمر الجاكوار، فضلاً عن معرض كبير ومميز لصور الجاكوار، وعروض الرسامين المحترفين، الذين يرسمون لوحاتهم مباشرة وسط الجمهور.