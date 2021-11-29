سارة الأميري تزور جناحي كوستاريكا وكوريا في إكسبو 2020

المصدر: وام

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زارت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، جناحي كوستاريكا وكوريا في إكسبو 2020 دبي، للاطلاع على أبرز تجاربهم في المشاريع والمبادرات التي تستعرض نماذج ملهمة في استخدامات التكنولوجيا المتقدمة، وأحدث الابتكارات والإمكانيات التكنولوجية.

واستقبل معاليها في جناح كوستاريكا الذي يحمل شعار "الذكاء الطبيعي"، فرانسيسكو شاكون، السفير الكوستاريكي لدى الدولة، فيما تضمنت الزيارة الاطلاع على رحلة تطور كوستاريكا كدولة تستثمر في قطاع التعليم، وتقف كنموذج عالمي في الاستدامة وتطمح إلى تعزيز قطاع التكنولوجيا المتقدمة في مسيرته التنموية.

كما زارت معاليها جناح جمهورية كوريا، وكان في استقبالها مسؤولو الجناح، حيث اطلعت على عدد من التقنيات المبتكرة، ونموذج التنقل بتقنية الواقع المعزز، وتجربة المدينة الافتراضية التي تعتمد على تقنيات البنية التحتية الذكية.