ألمانيا تحتفل بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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احتفلت ألمانيا باليوم الوطني لبلادها في إكسبو 2020، اليوم (الإثنين) من خلال تقديم عروض فنية في ساحة الوصل، بعد مراسم رفع العلم، شملت جوقة للأطفال ضمت تلاميذ من المدارس الألمانية في الإمارات، ومشاركة مميزة من المغنية جوي دينالان.



وكان نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، في استقبال سعادة إرنست بيتر فيشر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، والوفد الألماني المشارك في الاحتفال صباح اليوم.



وقال سعادة إرنست بيتر فيشر، السفير الألماني لدى الدولة: "أود تهنئة الإمارات على تنظيم هذه النسخة الرائعة بحق من إكسبو. ومع الاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة، أود أن أعبر عن إعجابي في كل ما تحقق خلال السنوات الخمسين الماضية، وإعجابي الأكبر بالأهداف النبيلة والطموحة التي وضعتموها للسنوات الخمسين المقبلة".



وأضاف: "كانت ألمانيا صديقة وشريكة للإمارات منذ البداية، وسيبقى هذا قائما بينما نتقدم معا في رؤيتنا المشتركة للأسس المعرفية والاقتصادات المستدامة وإقامة مجتمعات ملؤها التسامح، وإشراك الجميع في منطقتنا وفي العالم كله. يمكن لكل من يزور إكسبو 2020 أن يشعر على الفور بأننا نعيش في عالم متصل، وأننا لكي ننجح في التصدي لتحديات هذا الزمان، علينا أن نعمل ونتشارك معا. هذا بالنسبة لي هو سر السحر الذي يتميز فيه إكسبو 2020".



وقال نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب المفوض العام لإكسبو 2020 دبي: "كانت ألمانيا من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية باريس والتي بموجبها أُسِّس المكتب الدولي للمعارض، ما مهّد الطريق نحو تنظيم معارض إكسبو الدولية، والذي أتاح لنا الفرصة في نهاية المطاف لنتحد هنا في هذا الاحتفال العالمي. وبالنظر إلى إرث ألمانيا الناجح باستضافة إكسبو الدولي (إكسبو 2000 هانوفر)، يسعدنا أن نرى الطاقة والحماس اللذين جلبتهما ألمانيا إلى إكسبو 2020 دبي".



وأضاف: "إن اتخاذ (ملتقى ألمانيا) شعارا للجناح الألماني المستوحى تصميمه من فكرة الحرم الجامعي، هو موضوع يُلاقي صدا جيدا لدينا جميعا، وذلك لكون التعليم موضوع يدفعنا إلى السعي وراء حياة أفضل، حيث سيُبحر زوار جناح ألمانيا بين طيات المنهج الدراسي الذي سيأخذهم عبر المواضيع المرتبطة بكل من الطاقة ومدينة المستقبل والتنوع الحيوي، كما سينغمسون في عرض حديث للغاية والذي يُسلط الضوء على دور ألمانيا الرائد والمعايير العالمية القياسية التي وضعتها في مختلف المجالات".



وقد قدم تلاميذ المدارس الألمانية في الإمارات جوقة تم تشكيلها لهذه المناسبة، بصحبة المغنية وكاتبة الكلمات، جوي دينالان، التي تم تقديمها باسم "ملكة الروح في ألمانيا"، والمعروفة بمزجها للروح الأصيلة للموسيقى الشعبية الألمانية مع الأفريقية وأنواع أخرى على المسرح.



وكجزء من احتفال اليوم الوطني، سار موكب ألماني من فرقة "روت فنخين" Rote Funken الشعبية على إيقاع الطبول الصاخبة في شارع الغاف داخل إكسبو 2020، واستضاف الجناح الألماني أنشطة متعددة، تضمنت جوقة الأطفال، وزيارة صانع حلويات ألماني تقليدية لتقديم عرض حي أمام الزوار.



وتشارك ألمانيا في منتدى سيدات الأعمال، الذي يعقد في نادي 2020 التابع لإعمار في موقع إكسبو، تحت رعاية سعادة حفصة العلماء، سفيرة الإمارات لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية. ويستضيف المنتدى، الذي يحمل اسم "صناعات التغيير: كيف تؤثر النساء في عالم الأعمال من أجل غد أفضل"، عدداً من المتحدثين المؤثرين، بما في ذلك هينا نذير، مديرة المجلس الألماني للتجارة والاستثمار في دبي.



وتتمتع الإمارات وألمانيا بعلاقة طويلة ومزدهرة، إلى جانب الشراكة التجارية الطويلة في المنطقة العربية. وترتبط البلدان بخطط واتفاقيات لتوسيع العلاقة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل التعليم والبحث العلمي، وجهود التنمية الإقليمية.



ويقع جناح ألمانيا في منطقة الاستدامة، وهو يقدم للزوار مجموعة متنوعة من التجارب المهمة، وتتركز مشاركة ألمانيا في إكسبو 2020 دبي على موضوع التلاقي، وتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية والتجارية.



تمثل الأيام الوطنية والفخرية في إكسبو 2020 دبي، مناسبات للاحتفال بكل من المشاركين الدوليين الذين يزيد عددهم عن 200 مشارك، لتسليط الضوء على ثقافاتهم وإنجازاتهم وعرض أجنحتهم وبرامج فعالياتهم. وتشمل كل من هذه الأيام الوطنية والفخرية، مراسم رفع العلم على منصة الأمم في ساحة الوصل، يليها إلقاء الكلمات الترحيبية وتقديم العروض الثقافية.



وتستمر فعاليات إكسبو 2020 دبي، حتى 31 مارس 2022، ويدعو الحدث الدولي الزوار من جميع أنحاء كوكب الأرض إلى أن نصنع معاً عالماً جديداً في احتفال بإبداع البشر وابتكاراتهم وتقدمهم وثقافاتهم على مدار ستة أشهر.

