سهرات إكسبو 2020 .. كوكبة من النجوم تتغنى بعيد الاتحاد الخمسين للإمارات

المصدر: البيان

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عبر برنامج حافل يضم كوكبة مميزة من الفنانين الأكثر شهرة على المستويات المحلية والعربية والعالمية، فضلاً على نخبة من النجوم والمواهب الصاعدة، تساهم سهرات إكسبو 2020 دبي الغنائية في موسم الاحتفالات التي ينظمها الحدث الدولي بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويدعو إكسبو 2020 دبي الزوار في الثاني من ديسمبر إلى منصة اليوبيل، حيث ستبدأ الاحتفالات بحفل للمطرب الإماراتي عيضة المنهالي، يتضمن تقديم مجموعة من قصائد "الشلّة"، وهو شعر يؤدى بدون آلات موسيقية. وليس الملحن والشاعر عيضة المنهالي بغريب عن الأداء في المهرجانات، إذ كان المؤدي الرئيس في مهرجان أم الإمارات في عام 2018 على كورنيش أبوظبي.

يقول عيضة المنهالي: "أنا متحمس لتقديم الأغاني الجديدة مباشرة لأول مرة أمام جمهور دولي على منصة إكسبو 2020 دبي".

وتستمر الاحتفالات في 3 ديسمبر على مسرح دبي ميلينيوم في إكسبو 2020 دبي، تستهلها مغنية البوب والأنواع الموسيقية العصرية وكاتبة الأغاني الكولومبية فاتنيزا، التي تعمل حاليا على تسجيل ألبومها الثالث من الاستوديو، بعد أن قامت هذه الفنانة المقيمة في كوستاريكا، بتسلية الجمهور عبر بث عروضها بشكل حي لجميع أنحاء العالم خلال جائحة كوفيد-19.

تقول فاتنيزا: "سيرقص الناس احتفالاً على نغماتي الموسيقية، وأنا أشعر بسعادة لا يمكن وصفها للالتقاء مع فرقتي مجدداً، لقد ساندوني لفترة طويلة، ولا يمكنني الانتظار لنرج معا خشبة المسرح مجدداً.

ومن ثم سيحين الوقت للاستمتاع بالإيقاعات الراقصة المثيرة للحماس التي ستقدمها فرقة "زيرو فانكس" خماسية الآلات الموسيقية، التي تتخذ من دبي مقرا لها، حيث ستعمل هذه الفرقة المتخصصة في موسيقى الجاز، على إعادة إحياء سيرة أعظم فناني الجاز من الأجيال السابقة بمجموعة متنوعة من الإيقاعات التي تتنوع ما بين موسيقى البلوز إلى موسيقى الفانك المعاصرة.

تقول المغنية الرئيسية في الفرقة، سارة طرابلسي: "أشعر بحماسة شديدة لتقديم عروضنا الموسيقية مجددا، ولجمع الناس معا، والشعور بالطاقة الإيجابية التي تحيط بنا أثناء تقديمنا لعروضنا، وللتواصل مجددا مع الجمهور عبر أفضل الأشياء التي يمكنني القيام بها".

عازف البوق والملحن باراباس لورينك، الذي يصف موسيقاه بأنها "موسيقى تصويرية لحياتي"، يقدم عرضا مع كل من فاتينيزا وزيرو فونكس في الليل. وهو يصف إكسبو 2020 بأنه "قطعة صغيرة من العالم"، قائلاً: "لا أطيق الانتظار حتى أرى الأجنحة والموقع وأن أكون جزءاً من هذا الحدث الرائع".

وفي 3 ديسمبر المقبل، يحيي الفنان الإماراتي محمد الشحي حفلاً على مسرح اليوبيل. ولدى الشحي قاعدة جماهيرية حصدها بعد أغنيته "حيرتي وصمتي"، وهو يقوم بإشراك المحبين والمعجبين، عبر دمجه الأصوات والآلات الشرقية والغربية معا، يقول محمد الشحي: "إنه إنجاز كبير لأي فنان أن يغني على مسرح إكسبو 2020 دبي".

تنطلق سهرات إكسبو 2020 دبي الغنائية على منصة اليوبيل في 2 ديسمبر، مع عيضة المنهالي، في الساعة 20:00 بتوقيت دولة الإمارات. وفي 3 ديسمبر سيستضيف مسرح دبي ميلينيوم عروضا لكل من فاتنيزا، وفرقة "زيرو فانكس" وباراباس، ابتداء من الساعة 22:30 بتوقيت الدولة. وفي 3 ديسمبر أيضا سيقدم الفنان محمد الشحي عرضه في حديقة اليوبيل في الساعة 21:00، يرجى العلم بأن الدخول مجاني لحاملي تذاكر إكسبو 2020 دبي، لكن ننصح الراغبين في حضور العروض الموسيقية بالقدوم مبكرا.

