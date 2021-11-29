مذكرة تفاهم بين "جمعية الإمارات" ومنظمة "جلوبال" للرياضات الالكترونية في إكسبو 2020

المصدر: البيان

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أبرمت جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية مذكرة تفاهم مع منظمة جلوبال للرياضات الإلكترونية بهدف تبادل الخبرات الفنية والإدارية بين الجانبين.

وقع مذكرة التفاهم في مركز دبي للمعارض بمعرض إكسبو 2020 دبي، الأمين العام لجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية المستشار سعيد علي الطاهر والرئيس التنفيذي لمنظمة جلوبال للرياضات الإلكترونية بول فوستر، بحضور الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، والأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس الاتحادين السعودي والعربي للرياضات الإلكترونية.

وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان أن توقيع مذكرة التفاهم مع منظمة جلوبال للرياضات الإلكترونية تأتي في إطار الحرص على توسيع قاعدة العلاقات والتعاون مع المنظمات القارية والدولية وتبادل الخبرات والتجارب.

وأضاف الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان: "نحرص على تطوير كوادرنا الإدارية والفنية من خلال المشاركة في كبريات المؤتمرات القارية والعالمية وإيفاد كوادرنا الإدارية ولاعبينا لتلك الملتقيات بهدف اكتساب الخبرات والارتقاء بالمؤهلات التدريبية الخاصة بالرياضات الالكترونية".