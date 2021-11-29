مفاجآت وانتصارات اليوم الثالث من بطولة العالم للشطرنج في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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كشفت المباراة الثالثة من بطولة العالم للشطرنج المقامة حالياً في مركز دبي للمعارض بإكسبو 2020 عن مفاجآت كبيرة وجهد عالٍ قام فيه المشاركون لتحقيق انتصارات تسجل في تاريخهم مع احتدام التنافس على اللقب.



وقد حصل المتحدي يان نيبومنياتشي "نيبو" على ميزة ومسؤولية الحركة الأولى أما بالنسبة للمباراة الثالثة، فقد صعد رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج أركادي دفوركوفيتش على المنصّة بصحبة سعادة حنان العليلي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية لاتفيا، وأنستازيا مسكينا، أول لاعبة تنس روسية تفوز بلقب البطولة الكبرى لكرة المضرب (غراند سلام) فردي في بطولة فرنسا المفتوحة عام 2004، والتي حصلت على شرف إعلان بدء المباراة بين اللاعبَين عبر مراسم تحريك القطعة الأولى.



ولعب يان نيبومنياتشي، من روسيا بالأبيضن بينما لعب ماغنوس كارلسن، من النرويج بالأسود، وكانت النتيجة: ½-½، وانتهت المباراة بتيجة: 1½ - 1½، بزمن: 41 حركة.



وتقام بطولة العالم في مركز دبي للمعارض بإكسبو 2020 دبي، حيث تعقد 14 مباراة بنظام الشطرنج التقليدي الكلاسيكي مقابل جائزة بقيمة مليوني يورو (2.25 مليون دولار أمريكي)، مع 60 في المئة للفائز و40 في المئة للوصيف. وكان من المقرر أصلا أن تبدأ هذه البطولة في 20 ديسمبر من العام الماضي، ولكنها تأجلت بسبب جائحة كوفيد-19.

