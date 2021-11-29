400 ألف زائر لجناح الهند في إكسبو 2020 خلال 57 يوماً

المصدر: البيان

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استقطب جناح الهند في إكسبو 2020 دبي أكثر من 400 ألف زائر في 57 يوماً منذ افتتاحه في الأوّل من أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور أمان بوري، القنصل العام للهند في دبي. ونائب المفوض العام للهند في إكسبو 2020 دبي: "يسرّنا أن نشهد مثل هذه الاستجابة المُشجعة من الزوار حيال جناح الهند. يُعيد الإقبال القياسي التأكيد على مكانة الهند كوجهة تجارية مهمة توفّر فرصًا لا تُعدّ ولا تحصى للمجتمع العالمي. وبما أنّنا نمثّل الهند في معرض إكسبو 2020، فهذا إنجاز نفخر به حيث نتلقى الكثير من المودّة من المجموعة العالمية التي تضمّ مندوبي الأعمال الرائدين والزوار من جميع أنحاء العالم.""

وزار الجناح هارديب سينغ بوري وزير الشؤون الخارجية الدكتور س. جايشانكار؛ ووزير النفط والغاز ؛ ف. موراليدهاران وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة للشؤون البرلمانية ، وعدد من كبار الشخصيات الحكومية الأخرى إلى جانب كبار قادة الشركات مثل السيد ريشاد بريمجي رئيس مجلس إدارة شركة ويبرو المحدودة، والسيد دينيش كومار كارا رئيس مجلس إدارة البنك المركزي الهندي على سبيل المثال لا الحصر.

واستضاف جناح الهند منذ افتتاحه في أكتوبر قطاعات مختلفة مثل الطاقة الجديدة والمتجدّدة، والفضاء، والإسكان والشؤون الحضرية، والبترول والغاز الطبيعي، وقد عرض كل منها مجموعة من الفرص المهمة. بالإضافة إلى ذلك نظّمت ولايات الهند مثل غوجارات وكارناتاكا وتيلانجانا وراجستان ومهاراشترا ويوتا من منطقة لداخ برامج لشرح سياساتها الصديقة للمستثمرين، والتي تخلق نظامًا بيئيًا ملائمًا للاستثمار للشركات الأجنبية.

وسيستضيف جناح الهند في ديسمبر ولايات أوتار براديش، ومادهيا براديش، وكيرالا من بين الولايات والقطاعات الرئيسية مثل الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، والحفاظ على الطاقة، والبيئة والاستدامة، والتعليم العالي والمهارات، والشؤون القبلية، والتوابل والسياحة.