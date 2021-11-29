صانعات الإبداع.. جناح المرأة في إكسبو 2020 يطلق برنامج الريادة النسائية

المصدر: البيان

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أطلق جناح المرأة في إكسبو 2020 دبي، برنامج الريادة النسائية، وذلك بعقد سلسة من اللقاءات بمشاركة كل من مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، ومركز التجارة العالمي في نيويورك، بهدف تعزيز فرص المرأة في التعلم والابتكار، وعقد الشراكات والدخول في التحالفات، ولتسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة بشكل أساسي في قطاع الصناعات الرئيسية، وذلك لوضعها على خريطة التجارة العالمية.



انعقدت الجلسة الأولى من البرنامج تحت عنوان "سياسة الحكومة لربط الريادة النسائية بالصناعات الإبداعية" في جناح المرأة، وذلك بمشاركة كل من مدير الجلسة الدكتور أشرف مهاتي، كبير الخبراء الاقتصاديين لشؤون التجارة وتنمية أسواق التصدير في مؤسسة دبي للصادرات، ولمى جمال حسام، مؤسَّسة استديو طبخ (Mamalu Kitchen) في دبي، ولمى جاسم بورسلي، مستشارة استراتيجية في هيئة دبي للثقافة والفنون.



وقالت بورسلي: "بمساعدة السياسات الأخيرة والفرص المتزايدة في الصناعة الإبداعية في دولة الإمارات، أصبحت المرأة من المساهمين الرئيسيين في هذا القطاع".



وأضافت: "تلعب المرأة دوراً مهماً في المبادرات القيمة، وتلعب الحكومات دوراً كبيراً في الجانب المالي، عندما أقول أن الحكومة يجب أن تسهم في الجانب التمكيني، فأنا أعني أن ذلك لا يجب أن يحدث فقط في شكل تمويل صغير ومنح، ولكن أيضاً عبر العثور على شركاء آخرين مثل القطاع الخاص، وفتح الأبواب وخفض الرسوم بشكل غير مباشر لرائدات الأعمال. هناك دعم كبير من الحكومة للتأكد من استدامة الأعمال، لذا نريد التأكد من أن صناعتنا الإبداعية تحتفي بالموهبة التي نمتلكها لكي نتمكن من جذب المواهب من جميع أنحاء العالم".



فيما سلطت لمى جمال حسامي الضوء على المجتمع الداعم المتاح لرائدات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، مضيفة أنه من الخسارة ألا يتم تحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة".



وتحدثت لمى عن مشروعها Mamalu Kitchen))، وهو استوديو طبخ في دبي، حيث استلهمت فكرته من أولادها الثلاثة، ومن الحاجة إلى مساعدة الأمهات والعائلات على تبسيط مجريات حياتهم اليومية، دون الحاجة إلى القلق بشأن تقديم طعام صحي لعائلاتهم.



وأشارت إلى أنها تسعى من خلال المشروع إلى تفعيل دور كل أفراد الأسرة عبر إكسابهم مهارات تمكنهم من المشاركة في إعداد الطعام، وبذلك تعمل على تغيير نمط الحياة في المنطقة العربية.

وعقد برنامج الريادة النسائية كجزء من سلسلة "قصة أعمالها"، التي ينظمها جناح المرأة، لاستكشاف رحلة تمكين المرأة في ريادة الأعمال من جميع أنحاء العالم، من خلال التصوير الفوتوغرافي واللوحات والنحت وغيرها، ويهدف الحدث أيضاً إلى إبراز تجربة النساء اللواتي تغلبن على الأعراف الاجتماعية والثقافية.

