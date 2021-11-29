صقل مواهب هواة التصوير الاحترافي في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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احتضن جناح دبي العطاء في إكسبو 2020 دبي، ورشة عمل حول التصوير الاحترافي في الحياة البرية بالتعاون مع شركة كانون، المزود الرسمي لخدمات الطباعة والتصوير في إكسبو 2020، بحضور مجموعة كبيرة من المهتمين بالتصوير الفوتوغرافي من الهواة والمحترفين، من زوار الحدث الدولي، تحت إشراف المصور المحترف شارل فارغيز.



وقال فارغيز: "تهدف هذه الورشة إلى صقل مواهب المهتمين بعالم التصوير خاصةً تصوير الحيوانات الأليفة والحياة البرية، الذي يتطلب نوع من الاحترافية والخبرة الكبيرة لإنجاز مجموعة ألبومات أو مجموعة صور عالية الدقة".



وأضاف: "أصبح جميع الناس اليوم مهتمين بالتصوير لعاملين رئيسيين، وهما وسائل التواصل الاجتماعي، التي أولت الصورة حيزا كبيرا من الاهتمام، كما هو الحال على منصات الانستغرام والفيسبوك وسناب شات وغيرها، وانتشار الهواتف الذكية التي مكنت أي شخص يحمل هاتفا ذكيا من التقاط الصور".



كما أوضح أن رغبة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتابعين، تتطلب الجدية، كما تتطلب احتواء الصفحة الشخصية على مجموعة صور متنوعة التقطت بدقة عالية، بهدف جذب الجمهور وزيادة المتابعين، حيث أن صناعة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تتطلب صورا عالية الدقة.



وأرجع فارغيز زيادة الاهتمام بالصور إلى المداخيل التي أصبحت تدرها هذه المواقع على أصحابها.



كما أكد على أن التصوير في الحياة البرية يتطلب الدقة والهدوء واختيار التوقيت المناسب لالتقاط الصورة، سواءً في الفترة الصباحية أو المسائية، مع تحضير جميع المعدات واتخاذ الاحتياطات اللازمة، بسبب تعامل المصور مع مخاطر جدية تشكل تهديدا حقيقيا للسلامة.



وحول مستقبل آلات التصوير، في ظل التطورات الكبيرة التي طرأت على كاميرات الهواتف الذكية التي أصبحت توفر دقة عالية جداً في كاميراتها، قال فارغيز أن آلات التصوير لا غنى عنها، خاصةً في العمل الصحفي أو السينمائي أو لتغطية الأحداث الهامة وغيرها، فضلاً عن مصنعي آلات التصوير، الذين باتوا يبدعون بدورهم في ابتكار كاميرات بدقة عالية جداً، مع توفير مميزات لا تتوافر في الهواتف الذكية.