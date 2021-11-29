المرأة الحديدية .. منيبة مزاري تلهم زوار إكسبو 2020 من كرسيها المتحرك

المصدر: البيان

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ألهمت منيبة مزاري من على كرسيها المتحرك زوار إكسبو 2020 دبي، بقصة نجاحها، حيث كانت من أبرز المتحدثين الذين استضافتهم الفعالية أمسية ساحرة نظمها جناح باكستان على هامش مشاركته في إكسبو 2020 دبي، على منصة اليوبيل، مع مجموعة رائعة من الفنانين والمتحدثين التحفيزيين، وذلك بالتماشي مع الشعار الذي يرفعه الجناح وهو"باكستان - متصلة من خلال التنوع".



المغنية والفنانة ومقدمة البرامج الباكستانية منيبة مزاري، الملقبة بالمرأة الحديدية في باكستان، كانت من أبرز المتحدثين الذين استضافتهم الفعالية.



وتشتهر مزاري بخطاباتها الملهمة، وبكونها سفيرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في باكستان، كما وضعتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في عام 2015 ضمن قائمة 100 امرأة ملهمة، ودار حديثها خلال الفعالية عن أهمية التعايش بسلام فيما بين البشر، والحاجة إلى نشر قيم التسامح والتعاطف في المجتمع.



قالت مزاري: "يتم تصنيف الناس المختلفين على أنهم معوقين أو مشلولين وغيرها من المفردات، ولكن اليوم جئت إلى إكسبو 2020، الذي يجمع الكثير من الناس من مختلف الثقافات والأعمار، لأشجعهم على استبدال كل تلك الكلمات السلبية بأخرى إيجابية، مثل أشخاص شجعان، أو مرنون وغيرها".



كما شاركت مزاري قصتها مع الحضور، وهي رحلة لتلك المرأة التي تؤمن دائما بأهمية كسر الصورة النمطية، بغض النظر عن الاحتمالات، والتي حاولت دوما الوقوف بشموخ في مواجهة الشدائد أثناء جلوسها على كرسي متحرك، رحلة امرأة عادية أصبحت اليوم تلقب بالمرأة الحديدية في باكستان.



وسردت مزاري قصة تعرضها لحادث سيارة أدى إلى جلوسها على كرسي متحرك طوال حياتها، ولكنها لم تستسلم، وأصبحت اليوم متحدثة ملهمة، تشجع الجميع على تقبل الآخرين مهما اختلفت قدراتهم وأشكالهم، وقالت: "شفاء النفس مما تتعرض له ليس بالأمر السهل، لذا علينا منح أنفسنا الوقت للشفاء، وعلينا أولا أن نتقبل حقيقتنا مهما كانت".



وأضافت: "خوفي الأكبر كان في مواجهة الناس، ليس لأنني لا أريد ذلك، ولكنني كنت أتجنب رؤية شعور التعاطف الذي يظهر في أعينهم تجاه وضعي، ولكنني واجهت خوفي، والخوف الثاني كان في عدم تمكني من أن أصبح أما، وهذا الأمر كان يحزنني جدا، إلى أن تبنيت طفلا، أصبح كل شيء جميل في حياتي، وهكذا بدأت بمواجهة مخاوفي الواحدة تلو الأخرى".



وأخيرا قدمت مزاري عدة نصائح للجمهور حول كيفية مواجهة مخاوفهم هم أيضا ليصلوا إلى طريق النجاح في الحياة، حيث قالت: "علينا جميعا أن نكون نحن أبطال قصتنا، أن نعرف شخصيتنا وحقيقتنا، لا أن نعرف أنفسنا عن طريق نظرة الناس إلينا، كما يجب علينا أن نقدر كل شخص وقف إلى جانبنا، فنحن بحاجة إلى نشر روح التقدير والتعاطف والمحبة، وأخيرا لكل إنسان روح قوية عليه أن يستغلها ليصل إلى أهدافه، لذا علينا أن نثق بأنفسنا، ونلغي كلمة استسلام من قاموس حياتنا".



وختمت حديثها قائلة: "لو استطاعت امرأة على كرسي متحرك أن تحقق كل ذلك، فما الذي يمنعك أنت؟".