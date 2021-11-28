مكتوم بن محمد يستقبل رئيسي لاتفيا وسورينام في مقر إكسبو 2020

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، صباح اليوم إغليس ليفيتس، رئيس جمهورية لاتفيا في مقر إكسبو 2020 دبي، حيث تناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية لاتفيا، وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات بما يحقق تطلعات الدولتين والشعبين الصديقين.

وأشاد رئيس جمهورية لاتفيا بما حققته دولة الإمارات من إنجازات ضمن مختلف القطاعات بما يعزز مكانتها إقليمياً ودولياً، منوهاً بالنجاح الكبير الذي حققته دبي في استضافة الدورة الحالية من معرض إكسبو 2020 دبي، والجهود الكبيرة التي بذلتها لتنظيم دورة استثنائية من الحدث العالمي الذي يجمع أفكار ورؤى العالم نحو مستقبل أفضل للجميع.

كما استقبل سمو نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في مقر إكسبو 2020 دبي، الرئيس تشان سانتوخي، رئيس جمهورية سورينام، حيث ثمّن سموه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وتطلع الجانبين إلى دفع مسارات الشراكة قدماً ضمن شتى القطاعات الرئيسية التي تدعم توجهات التنمية في البلدين الصديقين، في ضوء تطابق وجهات النظر والرغبة المشتركة في اكتشاف المزيد من الفرص وتنميتها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الرئيس تشان سانتوخي، خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، حرص بلاده على تطوير روابط التعاون مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية بما يدعم جهود التنمية المستدامة في البلدين، مثمناً نهج الانفتاح الذي تنتهجه دولة الإمارات مع شعوب العالم وسعيها المستمر لاكتشاف مسارات جديدة للتعاون الذي يخدم المصالح المشتركة ويمهد لمستقبل أفضل تعم فيه مقومات النمو والرخاء.