شما المزروعي تزور جناحي هاييتي والمالديف في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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زارت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، جناحي كل من جمهورية هاييتي وجمهورية المالديف في إكسبو 2020 دبي.

وقالت معالي شما المزروعي عن زيارتها لجناح هاييتي : نرى في تفاصيل الجناح قصة جميلة أخرى من قصص التحول الملهمة في اقتصاد هذه الدولة التي كانت ولا تزال أحد أهم أركان البحر الكاريبي التي تجذب المهتمين للتعرف على جمال وطبيعة هذا البلد الذي لا يتوقف عن التفكير في المستقبل .. مؤكدة أن معرض إكسبو العالمي هو فرصة لنقل الخبرات ومشاركة التجارب للاستفادة من موارد كل بلد الطبيعية.

وعن تجربتها في جناح المالديف، قالت شما المزروعي : بمجرد الدخول إلى جناح المالديف نكون قادرين على رؤية قصة ملهمة، تدل على نجاح هذه الدولة في إبراز معالمها وطبيعتها الخلابة لجذب العالم إلى أراضيها وخدماتها المتطورة، واستقطاب فرص الاستثمار التي من شأنها أن تساهم في تطور الدولة وتقديم فرص أكثر للشباب ومختلف فئات المجتمع المالديفي.

واستعرض مدير الجناح - الذي كان بمقدمة مستقبلي المزروعي - تصميم الجناح المالديفي الذي يقدم جمال الطبيعة لجزر المالديف وقدرات الدولة المميزة في مجال السياحة والضيافة والذي تميزت به المالديف في العقود الماضية.

واطلعت معاليها على ما يقدمه جناح المالديف للعالم من على أرض إكسبو، باستعراضه مسيرة التنمية والتقدم في جزر المالديف خلال العقود الماضية، بتصميم حديث يبرز جمال هذه الجزر وتاريخها وطبيعتها الجغرافية المميزة، وتعرفت معاليها كذلك على ما حققته دولة المالديف في مجالات تنموية مختلفة.

وشاركت وزيرة الدولة لشؤون الشباب مع المستضيفين في جناحي هاييتي والمالديف تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في العمل مع الشباب واشراكهم في وضع استراتيجيات هامة لتحقيق أهداف الدولة المستقبلية، واستعرضت معاليها، تجربة المؤسسة الاتحادية للشباب ومركز الشباب العربي في عدد من مبادرات تمكين الشباب.

ودعت وزيرة الدولة لشؤون الشباب، الشباب الإماراتي والعربي إلى زيارة جناحي هاييتي والمالديف للتعرف عن كتب إلى حضارة وتاريخ شعب المالديف والاطلاع على العمل الجاد الذي تعمل عليه دولة المالديف لتحقيق أهدافها التنموية التي تستعين بالشباب للعمل عليها والمشاركة في بناء استراتيجيتها.