وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني تحتفي بعيد الاتحاد الخمسين في إكسبو 2020

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات، خلال زيارة موظفي الوزارة لمعرض إكسبو 2020 دبي وجولة خاصة في جناح دولة الإمارات، بحضور سعادة سامي محمد بن عدي الوكيل المساعد للخدمات المساندة في الوزارة.

وقال سعادة سامي بن عدي في كلمته التي ألقاها في هذه المناسبة: "إن اليوم الوطني كان وسيبقى مصدر فخر واعتزاز، ومناسبة نستذكر فيها مسيرة متواصلة من الإنجاز والعطاء بدأت منذ اليوم الأول لقيام دولة الاتحاد على يد الوالد المؤسس المغفور له- بإذن الله تعالى- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي آمن أن الإنسان وتمكينه الركيزة الرئيسة لتحقيق الطموحات والارتقاء بالقطاعات والوصول بدولة الإمارات إلى المكانة التي تستحقها عالمياً".

وأضاف: "إن احتفالنا باليوم الوطني هذا العام يحمل طابعاً خاصاً، لأنه يتزامن مع مرور خمسين عاماً على تأسيس دولة الإمارات، والتي كانت- وبحق- حافلة بالإنجازات والنجاحات التي حققها شعب الإمارات في كثير من المجالات، وتمكن من خلالها من تبوء المراكز الأولى على المستوى الدولي، حتى أنه تمكن من الوصول إلى الفضاء متفوقاً على كثير من الدول حول العالم، والتي أصبحت تنظر إلى دولة الإمارات باعتبارها نموذجاً يحتذى في التطور والازدهار والاستثمار في الإنسان".

واغتنم موظفو الوزارة هذه المناسبة لتقديم أسمى التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة وشعب دولة الإمارات، كما جددوا العهد على مواصلة العمل ومضاعفة الجهد لتبقى راية دولة الإمارات خفاقة عالية، ولتتمكن دولة الإمارات من مواصلة مسيرة الإنجازات والنجاحات لتحقيق رؤيتها بعيدة المدى، والتي تتطلب تضافر جهود كافة أبناء هذا الوطن الغالي كل في موقعه.