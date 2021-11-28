حفل جوائز "محمد بن راشد للأعمال والابتكار والتميز في خدمة المتعاملين" 9 ديسمبر بإكسبو 2020

المصدر: البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تنظم غرفة دبي، في 9 ديسمبر المقبل بمركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي، الحفل الختامي للدورة الحادية عشرة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال والدورة الثالثة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال والدورة الأولى من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في خدمة المتعاملين.

وخلال مرحلة التقييم، خضعت الشركات المتقدمة لعملية تقييم دقيقة في المجالات الرئيسية للأداء المؤسسي مثل القيادة والاستراتيجية والعمالة وإدارة الكفاءات والابتكار وتقديم تجارب استثنائية للمتعاملين بناءً على المعايير الموضحة في نموذج اداء الأعمال للجائزة.

وكانت الغرفة قد أطلقت الدورة الحادية عشرة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال والدورة الثالثة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال والدورة الأولى من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في خدمة المتعاملين خلال مؤتمرٍ عالمي استضاف مجموعة من الخبراء والشخصيات والقيادات المحلية والعالمية المتخصصة في تميز الأعمال والأداء المؤسسي. وتم في المؤتمر مناقشة مواضيع تركز على أفضل الممارسات العالمية في التركيز على احتياجات ومتطلبات المتعاملين وتطوير وإثراء تجربتهم. كما وفّر المؤتمر فرصةً للمشاركين للاستفادة من الآراء القيمة حول تجارب المتعاملين واتجاهاتها الحالية.

ويشكل المشاركة في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال فرصة مثالية للشركات لخوض تجربة تعليمية للمؤسسات من خلال المشاركة في ورش العمل والدورات التدريبية والتحليل الذاتي التي تمكنهم من قياس أدائهم مقارنة مع أفضل الشركات في الممارسات المؤسسية، بالإضافة إلى تلقي المشاركين معلومات قيمة بهدف تطوير وتحسين قدراتهم وممارساتهم المؤسسية.

وتعتبر جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، العضو في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والتي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة دبي في 2005، إحدى أبرز جوائز التميز في الأداء المؤسسي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تهدف إلى دعم تطوير قطاع الأعمال والترويج لثقافة الأعمال المتميزة والأداء المؤسسي المتفوق لتساهم في النهضة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة الخليجية.

وقد وأطلقت غرفة دبي بالتعاون مع وزراة الاقتصاد خلال العام 2015 جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال ضمن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال حيث تعتبر جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال مبادرة متميزة في نوعها لإبراز دور الابتكار في تحفيز بيئة الأعمال بالتماشي مع رؤية الإمارات 2021 بالمضي قدماً نحو المزيد من اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار. وتشكل الجائزة حافزاً للقطاع الخاص لاتخاذ الابتكار كطريقٍ للنجاح المؤسسي.

كما وأطلقت غرفة دبي في العام 2019 جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في خدمة المتعاملين والتي تستهدف تكريم جهود الشركات والمؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي التي توفر تجربةً ثريةً لجميع فئات متعامليها والتي تبتكر في اعتماد الاستراتيجيات التي تتمحور حول تحسين تجربة المتعاملين.



يذكر أن هذه الجوائز الثلاث تغطي عدة فئات وتشمل البناء والتشييد، الخدمات المالية، الصناعة، إعادة التصدير، الخدمات، التجارة والنقل وسلسلة الدعم اللوجستي.