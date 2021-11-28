معركة محورية بين كارلسن ونيبومنياتشي ببطولة العالم للشطرنج في إكسبو 2020

المصدر: البيان

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منحت المباراة الثانية من بطولة العالم للشطرنج التابعة للاتحاد الدولي للشطرنج، بين بطل العالم النرويجي ماغنوس كارلسن، ومنافسه الروسي يان نيبومنياتشي، للمشاهدين لمحة عما يمكن أن تكون عليه معركة محورية على لوحة اللعب، حيث حدد حامل اللقب كارلسن المسار بحصوله على ميزة الحركة الأولى يوم أمس السبت.



وتقام بطولة العالم في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي، حيث تعقد 14 مباراة بنظام الشطرنج التقليدي الكلاسيكي مقابل جائزة بقيمة مليوني يورو (2.25 مليون دولار أمريكي)، مع 60 في المئة للفائز و40 في المئة للوصيف. وكان من المقرر أصلا أن تبدأ هذه البطولة في 20 ديسمبر من العام الماضي، ولكنها تأجلت بسبب جائحة كوفيد-19.



ولعب البطل ماغنوس كارلسن، من النرويج بالأبيض في المباراة الثانية، فيما لعب المُتحدي يان نيبومنياتشي، من روسيا بالأسود، وكانت النتيجة: ½-½ بزمن: 58 حركة

أما بالنسبة للتحكم في الوقت، فقد شهد 40 حركة في ساعتين، وساعة إضافية لكل منهما، للوصول إلى الحركة الـ 60، ثم 15 دقيقة إضافية لكل منهما، فضلاً عن 30 ثانية أُضيفت إلى كل حركة بعد الحركة الـ 60. ويخسر المباراة من يتجاوز الوقت المُحدّد.