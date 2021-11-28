المركز الوطني للفنون بكندا يشارك في أسبوع التسامح والشمولية في إكسبو 2020

المصدر: وام

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شارك الوفد الثقافي الكندي للسكان الأصليين في الاحتفالات والفعاليات التي تقام في أسبوع التسامح والشمولية في اكسبو 2020 دبي.

وقدم المركز الوطني للفنون برامج الأداء الفنية، منها أوركسترا المركز الوطني للفنون وعروض الاستعراض والمسرح الانجليزي بالتعاون مع المسرح الفرنسي ومسرح السكان الأصليين والموسيقى الشعبية والمنوعات.

وتستلهم ملامح مشاركة كندا في إكسبو 2020 دبي من القيمة المتمثلة في التنوع والشمولية وحقوق الانسان والمساواة بين الجنسين كأساس لبناء دولة مزدهرة وشاملة تتحلى بالقدرة والعزيمة والإصرار لتقديم حلول للتحديات العالمية.

وأنشأت كندا أول هيئة خدمية للمتنزّهات الوطنية على مستوى العالم في مايو 1911، حيث كانت هيئة المتنزهات الكندية رائدة على مستوى العالم في حماية وتمثيل التراث الطبيعي والثقافي من خلال أنظمتها الخاصة بالمتنزهات الوطنية، والمواقع التاريخية الوطنية، والمحميات البحرية الوطنية