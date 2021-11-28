فعاليات نوعية في إكسبو 2020 حتى 1 ديسمبر
يشهد إكسبو 2020 دبي مجموعة من الأنشطة والبرامج والفعاليات المهمة بدءاً من اليوم الأحد 28 نوفمبر، وحتى الأول من ديسمبر المقبل، أبرزها:
مؤتمر صحفي حول إكسبو 2023 الدوحة - موجز إعلامي
-سيتم الحديث عن أهمية الدورة الجديدة لإكسبو في الدوحة وملامحها الأساسية، وتفاصيل يتم إطلاع الصحفيين عليها لأول مرة.
-المركز الإعلامي - الطابق 2 / الساعة 11 ظهراً
المتحدثون:
-محمد الخوري، الأمين العام/ هيفاء العتيبي، مدير الفعاليات والاتصالات / محمد العليلي، مدير برنامج / رولاند الفغالي
مصادر:
-إنجليزي
https://www.dohaexpo2023.gov.qa/ar
-عربي
https://www.dohaexpo2023.gov.qa/qa
-فرنسي
https://www.bie-paris.org/site/fr/2023-doha
سيمنس مايندسفير سلسلة عالم المستقبل: "تحدي طاقة المستقبل"
-(28 نوفمبر – 2 ديسمبر)
-28 نوفمبر – 30 نوفمبر
-الساعة 10:00 – 18:00: جلسات التشفير، مركز دبي للمعارض
- 1 ديسمبر، 12:00 – 21:00، فعالية العرض التقديمي، وحفل توزيع الجوائز والعَشاء، سيمنس إكسبريانس سنتر، الطابق الثالث، بارتنر هاب
- 2 ديسمبر: اجتماعات متابعة، سيمنس إكسبريانس سنتر، الطابق الثالث، بارتنر هاب
فعالية صحفية: ليجيه بودابست بروجيكت
-استكشاف "ليجيه بودابست بروجيكت"، أكبر مشروع تطوير حضري وثقافي وسياحي في أوروبا والأكثر طموحا، والحائز جوائز عدة
-الساعة 12:00 – 13:00، منطقة البروتوكول، جناح المجر
الاحتفال بعيد الشكر في جناح الولايات المتحدة الأميركية
-الساعة 12:00 (ساحة الوصل)، و14:20 (حديقة الفرسان) - تو شيلدز برودكشن كومباني، وهي فرقة أميركية أصلية من ولاية يوتا
-الساعة 18:00، روكيت غاردن في جناح الولايات المتحدة، فرقة الاستعراضات الموسيقية لجامعة تولين
-الساعة 18:35، روكيت غاردن في جناح الولايات المتحدة الأمريكية، عرض أداء للمطربة ميس مونييه المولودة في كاليفورنيا
سلسلة الاستثناءات | قصة مشروعها – مسيرة ريادة الأعمال النسائية
-تستكشف "قصة مشروعها" مسيرة تمكين ريادة الأعمال النسائية في جميع أنحاء العالم
-الساعة 15:00 – 17:00، جناح المرأة
أكاديمية كانون
- تصوير الحياة البرية والحيوانات الأليفة
-يمكن للمصورين الناشئين الاستمتاع بحوار مع المصور تشارلز فارغيز
-الساعة 18:30-20:00، "ريوايرد توكس"، جناح دبي العطاء
حفل موسيقي – ذا أيرون ليدي أوف باكستان
-تتحدث منيبة مزاري، الشهيرة بخطاباتها الحماسية، أمام الجمهور عن قيم الشمول والمساواة والتسامح التي تحقق التقدم للمجتمعات.
-أصبحت مزاري سفيرة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في باكستان بعدما اختارتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ضمن قائمة 100 امرأة ملهمة في عام 2015.
-الساعة 20:00، منصّة اليوبيل
29 نوفمبر
اليوم الوطني لألمانيا
-الساعة 10:15، ساحة الوصل
-الساعة 14:00، مؤتمر إعلامي في مركز إكسبو الإعلامي، الطابق الثاني
الإحاطة الإعلامية الشهرية لجناح كينيا
-الساعة 10:00 – 12:00، جناح كينيا
أوتوموتيف نيجيريا – الإنتاج والبنية التحتية لكهربة السيارات
-فعالية تركز على الفوائد المستدامة للتحول إلى السيارات الكهربائية
-الساعة 14:00 – 16:00، مدرّج تيرّا
مهرجان أفلام
-بتنظيم من أكاديمية الفيلم بادن-فورتمبيرغ، ومهرجان شتوتغارت الدولي لأفلام الرسوم المتحركة، سيعرض المهرجان أفلاما مُنتَجَة حديثا، وأفلاما وثائقية قصيرة، وأفلاما للأطفال
-الساعة 16:00 – 17:00، جناح بادن-فورتمبيرغ
مانويل لينان – "الخبرات المشتركة"
-مانويل لينان هو أحد أفضل راقصي الفلامنكو. وينضم إليه زميله المغني ديفيد كاربيو في عرض مشترك.
- 29 نوفمبر
-الساعة 18:00-2030، جناح إسبانيا
- 30 نوفمبر
-الساعة 18:30، منصة الأرض و20:00 في جناح إسبانيا
فينيشيو كابوسّيلا بيستيالي كوميديا
-مشروع مسرحي مُبهر مستوحى من أعمال "دانتي أليغييري"، بمناسبة الذكرى الـ 700 لوفاته
-الساعة 20:00 – 22:00، منصّة اليوبيل
رحلة موسيقية مع فنانين من سورينام
-رحلة موسيقية رائعة يرويها فريق متعدد الثقافات من سورينام
-الساعة 20:30 – 21:00، منصّة الأرض
30 نوفمبر
اليوم الوطني لليبريا
-الساعة 10:15، ساحة الوصل
اليوم الوطني لبليز
-الساعة 16:15، ساحة الوصل
لعبة الشطرنج العمياء
-أستاذ الشطرنج الكبير (الغراند ماستر) خوسيه فرناندو كوينكا، وأستاذ الشطرنج العالمي ديفيد مارتينيز يقدمان كتابهما الجديد
-سيواجه الغراند ماستر كوينكا في الوقت نفسه الضيوف في مباراة في لعبة الشطرنج العمياء
-الساعة 12:00، جناح إسبانيا
لا زالت امرأة
-يطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان حملة "لازالت امرأة"، وهي حركة وحملة تهدف إلى منح الأولوية لحقوق المرأة في العيش بكرامة، وفي أمان ورفاهية
-الساعة 15:00 – 18:00، ريوايرد توكس، جناح دبي العطاء
سترينغز أند بيتس (أوتار ونبضات)
-مشاهدة المزج بين آلتي كمان لحنية ودقات طبول التايكو اليابانية
-الساعة 18:30 – 19:00، منصّة الشمس
حفل موسيقي كلاسيكي حي لبهزود عبد الرحيموف
-سيعزف بهزود عبد الرحيموف، وهو عازف بيانو شاب موهوب من أوزبكستان، مقطوعات موسيقية من أعمال ليست، وبيتهوفن، وشوبان، وموسورسكي، وبروكوفييف، وتشايكوفسكي
-الساعة 21:20 -23:00، حديقة اليوبيل
1 ديسمبر
اليوم الوطني لكازاخستان
-الساعة 10:15، ساحة الوصل
منتدى التجارة والاستثمار الكازاخستاني
-سيغطي المنتدى أحدث التطورات في بيئة الأعمال في كازاخستان وفرص الاستثمار هناك
-الساعة 09:00-18:00، مركز دبي للمعارض، المجمع الجنوبي (1A)، (1B)
رؤى ورحلات
-ستحضر هذه الفعالية سيدة ليبيريا الأولى كلار ماري ويا
-الساعة 11:00-12:00، جناح المرأة
إسزينيكا
-تقدم الفرقة المجرية مزيجا لا مثيل لها يجمع بين الموسيقى الشعبية والجاز والموسيقى الكلاسيكية
-الساعة 14:00-1500، منصىة الأرض
سبع أساطير عالمية – احتفال دبي سيفنز
-الساعة 15:00-16:00، Aussie Park
-الساعة 19:30-20:30، Sports Lounge
مهرجان ليبيريا الثقافي وحفل موسيقي حي
-علاقة فريدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وليبيريا
-الساعة 22:00-23:00، مسرح دبي ميلينيوم