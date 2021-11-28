فعاليات نوعية في إكسبو 2020 حتى 1 ديسمبر

المصدر: البيان

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يشهد إكسبو 2020 دبي مجموعة من الأنشطة والبرامج والفعاليات المهمة بدءاً من اليوم الأحد 28 نوفمبر، وحتى الأول من ديسمبر المقبل، أبرزها:





مؤتمر صحفي حول إكسبو 2023 الدوحة - موجز إعلامي

-سيتم الحديث عن أهمية الدورة الجديدة لإكسبو في الدوحة وملامحها الأساسية، وتفاصيل يتم إطلاع الصحفيين عليها لأول مرة.

-المركز الإعلامي - الطابق 2 / الساعة 11 ظهراً

المتحدثون:

-محمد الخوري، الأمين العام/ هيفاء العتيبي، مدير الفعاليات والاتصالات / محمد العليلي، مدير برنامج / رولاند الفغالي

مصادر:

-إنجليزي

https://www.dohaexpo2023.gov.qa/ar

-عربي

https://www.dohaexpo2023.gov.qa/qa

-فرنسي

https://www.bie-paris.org/site/fr/2023-doha



سيمنس مايندسفير سلسلة عالم المستقبل: "تحدي طاقة المستقبل"

-(28 نوفمبر – 2 ديسمبر)

-28 نوفمبر – 30 نوفمبر

-الساعة 10:00 – 18:00: جلسات التشفير، مركز دبي للمعارض

- 1 ديسمبر، 12:00 – 21:00، فعالية العرض التقديمي، وحفل توزيع الجوائز والعَشاء، سيمنس إكسبريانس سنتر، الطابق الثالث، بارتنر هاب

- 2 ديسمبر: اجتماعات متابعة، سيمنس إكسبريانس سنتر، الطابق الثالث، بارتنر هاب



فعالية صحفية: ليجيه بودابست بروجيكت

-استكشاف "ليجيه بودابست بروجيكت"، أكبر مشروع تطوير حضري وثقافي وسياحي في أوروبا والأكثر طموحا، والحائز جوائز عدة

-الساعة 12:00 – 13:00، منطقة البروتوكول، جناح المجر



الاحتفال بعيد الشكر في جناح الولايات المتحدة الأميركية

-الساعة 12:00 (ساحة الوصل)، و14:20 (حديقة الفرسان) - تو شيلدز برودكشن كومباني، وهي فرقة أميركية أصلية من ولاية يوتا

-الساعة 18:00، روكيت غاردن في جناح الولايات المتحدة، فرقة الاستعراضات الموسيقية لجامعة تولين

-الساعة 18:35، روكيت غاردن في جناح الولايات المتحدة الأمريكية، عرض أداء للمطربة ميس مونييه المولودة في كاليفورنيا



سلسلة الاستثناءات | قصة مشروعها – مسيرة ريادة الأعمال النسائية

-تستكشف "قصة مشروعها" مسيرة تمكين ريادة الأعمال النسائية في جميع أنحاء العالم

-الساعة 15:00 – 17:00، جناح المرأة



أكاديمية كانون

- تصوير الحياة البرية والحيوانات الأليفة

-يمكن للمصورين الناشئين الاستمتاع بحوار مع المصور تشارلز فارغيز

-الساعة 18:30-20:00، "ريوايرد توكس"، جناح دبي العطاء



حفل موسيقي – ذا أيرون ليدي أوف باكستان

-تتحدث منيبة مزاري، الشهيرة بخطاباتها الحماسية، أمام الجمهور عن قيم الشمول والمساواة والتسامح التي تحقق التقدم للمجتمعات.

-أصبحت مزاري سفيرة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في باكستان بعدما اختارتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ضمن قائمة 100 امرأة ملهمة في عام 2015.

-الساعة 20:00، منصّة اليوبيل



29 نوفمبر



اليوم الوطني لألمانيا

-الساعة 10:15، ساحة الوصل

-الساعة 14:00، مؤتمر إعلامي في مركز إكسبو الإعلامي، الطابق الثاني



الإحاطة الإعلامية الشهرية لجناح كينيا

-الساعة 10:00 – 12:00، جناح كينيا



أوتوموتيف نيجيريا – الإنتاج والبنية التحتية لكهربة السيارات

-فعالية تركز على الفوائد المستدامة للتحول إلى السيارات الكهربائية

-الساعة 14:00 – 16:00، مدرّج تيرّا



مهرجان أفلام

-بتنظيم من أكاديمية الفيلم بادن-فورتمبيرغ، ومهرجان شتوتغارت الدولي لأفلام الرسوم المتحركة، سيعرض المهرجان أفلاما مُنتَجَة حديثا، وأفلاما وثائقية قصيرة، وأفلاما للأطفال

-الساعة 16:00 – 17:00، جناح بادن-فورتمبيرغ



مانويل لينان – "الخبرات المشتركة"

-مانويل لينان هو أحد أفضل راقصي الفلامنكو. وينضم إليه زميله المغني ديفيد كاربيو في عرض مشترك.

- 29 نوفمبر

-الساعة 18:00-2030، جناح إسبانيا

- 30 نوفمبر

-الساعة 18:30، منصة الأرض و20:00 في جناح إسبانيا



فينيشيو كابوسّيلا بيستيالي كوميديا

-مشروع مسرحي مُبهر مستوحى من أعمال "دانتي أليغييري"، بمناسبة الذكرى الـ 700 لوفاته

-الساعة 20:00 – 22:00، منصّة اليوبيل



رحلة موسيقية مع فنانين من سورينام

-رحلة موسيقية رائعة يرويها فريق متعدد الثقافات من سورينام

-الساعة 20:30 – 21:00، منصّة الأرض





30 نوفمبر



اليوم الوطني لليبريا

-الساعة 10:15، ساحة الوصل



اليوم الوطني لبليز

-الساعة 16:15، ساحة الوصل



لعبة الشطرنج العمياء

-أستاذ الشطرنج الكبير (الغراند ماستر) خوسيه فرناندو كوينكا، وأستاذ الشطرنج العالمي ديفيد مارتينيز يقدمان كتابهما الجديد

-سيواجه الغراند ماستر كوينكا في الوقت نفسه الضيوف في مباراة في لعبة الشطرنج العمياء

-الساعة 12:00، جناح إسبانيا



لا زالت امرأة

-يطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان حملة "لازالت امرأة"، وهي حركة وحملة تهدف إلى منح الأولوية لحقوق المرأة في العيش بكرامة، وفي أمان ورفاهية

-الساعة 15:00 – 18:00، ريوايرد توكس، جناح دبي العطاء

سترينغز أند بيتس (أوتار ونبضات)

-مشاهدة المزج بين آلتي كمان لحنية ودقات طبول التايكو اليابانية

-الساعة 18:30 – 19:00، منصّة الشمس

حفل موسيقي كلاسيكي حي لبهزود عبد الرحيموف

-سيعزف بهزود عبد الرحيموف، وهو عازف بيانو شاب موهوب من أوزبكستان، مقطوعات موسيقية من أعمال ليست، وبيتهوفن، وشوبان، وموسورسكي، وبروكوفييف، وتشايكوفسكي

-الساعة 21:20 -23:00، حديقة اليوبيل



1 ديسمبر

اليوم الوطني لكازاخستان

-الساعة 10:15، ساحة الوصل

منتدى التجارة والاستثمار الكازاخستاني

-سيغطي المنتدى أحدث التطورات في بيئة الأعمال في كازاخستان وفرص الاستثمار هناك

-الساعة 09:00-18:00، مركز دبي للمعارض، المجمع الجنوبي (1A)، (1B)

رؤى ورحلات

-ستحضر هذه الفعالية سيدة ليبيريا الأولى كلار ماري ويا

-الساعة 11:00-12:00، جناح المرأة





إسزينيكا

-تقدم الفرقة المجرية مزيجا لا مثيل لها يجمع بين الموسيقى الشعبية والجاز والموسيقى الكلاسيكية

-الساعة 14:00-1500، منصىة الأرض



سبع أساطير عالمية – احتفال دبي سيفنز

-الساعة 15:00-16:00، Aussie Park

-الساعة 19:30-20:30، Sports Lounge

مهرجان ليبيريا الثقافي وحفل موسيقي حي

-علاقة فريدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وليبيريا

-الساعة 22:00-23:00، مسرح دبي ميلينيوم

