سورينام تحتفي بيومها الوطني في إكسبو2020 دبي

المصدر: البيان

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احتفلت جمهورية سورينام بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي بمجموعة مميزة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية، تضمنت عروضاً حية أمام الجمهور في ساحة الوصل وعروضاً أخرى متنوعة في أماكن متفرقة في موقع الحدث الدولي، وذلك بحضور فخامة شاندريكابرساد سانتوخي، رئيس جمهورية سورينام.



وكانت معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي، في استقبال فخامة شاندريكابرساد سانتوخي والوفد المرافق، حيث انطلقت فعاليات الاحتفال الرسمي بمراسم رفع العلم وعزف النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة والنشيد الوطني لجمهورية سورينام.



وقال فخامة شاندريكابرساد سانتوخي: "يسعدني أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئ إخواني وأخواتي الإماراتيين والإماراتيات باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة. ليبارككم الله بالازدهار المستمر والمساعي الناجحة. لقد جسّدت إنجازاتكم للعالم كيف يكون التحفيز الفعّال للتنمية البشرية والنمو المستدام، وهذا مصدر إلهام للعالم، لأنه أسهم في رفاه شعبكم."



وأضاف: "قد كُلّف قادة العالم بضمان وحماية الحق في التنمية، وهو في هذا السياق الشرط المثالي لتهيئة بيئة مستدامة. وبالتالي، أرى أن إكسبو 2020 دبي، الذي يتم فيه الكشف عن الابتكارات العظيمة، يوفر منصة مناسبة لمؤسسات الأعمال والأطراف المعنية."



وشملت احتفالات جمهورية سورينام بيومها الوطني استعراضات موسيقية وغنائية من الفلكلور الشعبي. وفي ختام الحفل، قام فخامة شاندريكابرساد سانتوخي ومعالي ريم الهامشي وعدد من كبار المسؤولين من البلدين وأعضاء السلك الدبلوماسي بتفقد جناح جمهورية سورينام في إكسبو2020 دبي.



وخلال مؤتمر صحفي عُقد في المركز الإعلامي لإكسبو 2020 دبي، أشاد معالي البرت رامدين، وزير الخارجية والتجارة الدولية والتعاون الدولي في جمهورية سورينام، بالرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة واستشرافها للمستقبل المبني على أسس علمية، قائلا إنه بفضل هذه الرؤية أصبحت دولة الإمارات خلال فترة وجيزة مثار إعجاب العالم، نظرا لما وصلت إليه من تطور في شتى المناحي والقطاعات.



وأضاف معاليه: "نتطلع إلى بناء شراكات فاعلة وقوية مع دولة الإمارات العربية المتحدة في العديد من المجالات، لا سيما في ما يخص التبادل التجاري والأمن الغذائي، والاستثمارات والنفط والطاقة والتعدين والسياحة البيئية وغيرها... وقد وقعنا ست اتفاقيات مهمة مع الحكومة الإماراتية، وهناك المزيد من الاتفاقيات سيتم توقيعها خلال الفترة القليلة المقبلة وتضم قطاعات متنوعة ومختلفة".



وأكد معاليه أن جمهورية سورينام منفتحة على العالم وتتطلع عبر إكسبو 2020 دبي إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات في شتى القطاعات الخاصة بالتعدين والسياحة والذهب والنفط والغاز، مبيناً أن القوانين في جمهورية سورينام تضمن حقوق المستثمرين. وأشار معاليه إلى أنه سيتم قريبا إجراء بعض التعديلات على القوانين الخاصة بالاستثمار في بلاده لتقديم تسهيلات وحوافز أكثر للمستثمرين وتمكينهم من ممارسة أعمالهم الاستثمارية والتجارية بأريحية في البلاد.



وأكد معاليه على متانة العلاقة بين جمهورية سورينام ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكشف عن أن جمهورية سورينام تعتزم تأسيس مكتب تجاري في دبي لتوسيع علاقاتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكداً حرص بلاده على عقد مزيد من الشراكات المختلفة مع العديد من البلدان، بما يسهم في تحقيق رفاهية سورينام وشعبها.



من جانبه، قال نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب المفوض العام لإكسبو 2020 دبي: "يدعو جناح سورينام الزوار إلى الانغماس في جمالها الطبيعي الخلاب و يعبّر عن كونها البلد الأكثر خضرةً على وجه الأرض، ويعرض الممارسات المستدامة المعتمدة لديها".



وأضاف "نأمل أن يؤدي وجود سورينام في إكسبو 2020 دبي إلى تعزيز الشراكات العديدة بين دولتينا عبر مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأعمال التجارية الزراعية والاستثمارات والسياحة والطاقة المتجددة وغيرها".



ينبعث من جناح سورينام شعور بالخصوصية والتميز، حيث يشرع كل زائر في رحلته الاستكشافية عبر المناظر الطبيعية المتنوعة في البلاد، إما بالاستماع إلى أصوات المدينة أو نغمات الطبيعة. تغمر هذه التجربة جميع الحواس بمساعدة مؤثرات خاصة.



تمثل الأيام الوطنية والفخرية في إكسبو 2020 دبي مناسبات للاحتفال بكل من المشاركين الدوليين، الذين يزيد عددهم على 200 جهة، وتسليط الضوء على ثقافاتهم وإنجازاتهم وعرض أجنحتهم وبرامجهم. وتتميز كل منها بمراسم رفع العلم على منصة الأمم في ساحة الوصل، فيما تلي ذلك عروض ثقافية وإلقاء كلمات.



تستمر فعاليات إكسبو 2020 دبي حتى 31 مارس 2022، ويدعو الحدث الدولي الزوار من جميع أنحاء كوكب الأرض إلى المشاركة في صُنع عالم جديد، في احتفال بإبداع البشر وابتكاراتهم وتقدمهم وثقافاتهم ممتد على مدار ستة شهور.

