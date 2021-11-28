«بيت زايد» هدية «إكسبو اللاتفية» في حب الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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استضاف إكسبو 2020 دبي، أمس، فرقة للأغاني الشعبية من جمهورية لاتفيا، تشكلت خصيصاً للغناء في الحدث الدولي، ضمن احتفالات بلادها باليوم الوطني، مقدمة هدية خاصة للإمارات، بعيد الاتحاد الخمسين، من خلال أغنية أديت باللغة العربية، إهداء للقيادة والشعب. أدت فرقة «إكسبو اللاتفية»، أغنيتها «بيت زايد»، بلغة عربية شديدة الوضوح، وقد أخذ أعضاؤها الثلاثة، يرددون المعاني المكتوبة أمامهم بلغتهم الأم، ما قوبل بالتصفيق الحار من الجمهور، في الاحتفال باليوم الوطني لبلدهم، بساحة الوصل في قلب إكسبو 2020.

حضر الاحتفال رئيس جمهورية لاتفيا إغليس ليفيتس، وقرينته، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، المفوض العام لمعرض إكسبو 2020 دبي، ومعالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي.

وقال إنتراس بوسوليس، الرجل الوحيد في الفرقة الثلاثية، التي تضم أيضاً الشقيقتين أسناتي وأوريليا رانتساني، إنهم تدربوا على الأغنية ثلاث مرات فقط، بمساعدة صديق عربي في لاتفيا. وأضاف: قدمت لنا السفارة الإماراتية في لاتفيا، المساعدة المطلوبة والدعم اللازم، أشعر بسعادة كبيرة، أننا حضرنا إلى هنا، وأننا قدمنا هذه الأغنية الخاصة بملابسنا وهويتنا الوطنية، حباً للإمارات وقيادتها.

فخر

بدورها، قالت عضو الفرقة أسناتي رانتساني: يا له من فخر كبير، أن نأتي إلى هنا، هذا المكان الجميل للغاية، والناس أحبونا كثيراً، ونحن نرى هذا الترحيب بالأغنية، وردود الفعل الإيجابية من الجمهور، كدنا نبكي من رد فعل الناس من حولنا، وشعرنا بسعادة بالغة. وأضافت: بالنسبة لي، أهم شيء في الموسيقى والغناء، هو نشر الفرح والحب والصداقة، هذه لحظة كبيرة بالنسبة لنا حقاً، خاصة أن رسالتنا وصلت بنجاح إلى الشعب الإماراتي، أننا نحبهم ونقدر ما قاموا به من جهد كبير، ليظهر هذا الحدث الدولي بالشكل الجميل.

في حين، قالت عضو الفرقة أوريليا رانتساني: رد فعل الجمهور والناس هنا، كان لطيفا جداً، وإيجابياً جداً، وقف الجميع وصفقوا، وشعرنا بصداقة حقيقية بين البلدين، وبفخر لما قدمناه من رسالة تبرز حب أهل لاتفيا لشعب الإمارات، وتقديرنا الكبير للقيادة الاستثنائية للدولة.

وأكدت أوريليا أنها تتطلع إلى رد فعل إيجابي متواصل من الجمهور العربي، بعد الحفاوة التي لاقتها الفرقة خلال العرض في ساحة الوصل.

يذكر أن الفرقة الثلاثية، وصلت إلى دبي قبل خمسة أيام فقط، حيث تقدم حفلين آخرين، أحدهما في إكسبو 2020 دبي، والآخر خارجه.