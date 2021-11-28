برعاية محمد بن راشد.. دبي تكرّم الكلمة اليوم

المصدر: دبي - غسان خروب

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، يقيم اليوم نادي دبي للصحافة، ممثل الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، حفلاً خاصاً لتكريم الفائزين في الدورة الــ 20 لجائزة الصحافة العربية، وذلك في «ساحة الوصل» بإكسبو 2020 دبي، بحضور نخبة من المفكرين والكتاب ورؤساء تحرير الصحف المحلية والعربية، والإعلاميين وممثلين عن أهم القنوات العربية والعالمية.

وسيشارك في تقديم حفل الجائزة هذا العام، وجوه إعلامية بارزة، ومنهم: حسين الشيخ من قناة الحدث، ونديم قطيش من قناة سكاي نيوز عربية، وهند النقبي من مؤسسة دبي للإعلام، ونادين خماش من قناة العربية، وعيسى المرزوقي من قناة الشرق، وشانتال صليبا، من سكاي نيوز عربية، حيث يعتبر حفل الجائزة، محط اهتمام ومتابعة قيادات العمل الإعلامي في المنطقة، بما في ذلك المؤسسات الصحافية المحلية والإقليمية، والصحافيين العرب العاملين في مناطق مختلفة من العالم، ضمن أكبر تجمع سنوي للصحافة في المنطقة العربية.

وأعرب جاسم الشمسي نائب مدير جائزة الصحافة العربية، عن تقديره لمشاركة نخبة من الإعلاميين والإعلاميات العرب، في تقديم حفل توزيع جوائز الصحافة العربية، لافتاً إلى أن هذه الخطوة، تأتي في سياق حرص الأمانة العامة للجائزة، على إضفاء طابع متجدد على حفل تكريم الصحافيين العرب، وأعمالهم الرائدة، والذي يتوقع أن يشارك فيه أكثر من 2000 إعلامي من مختلف أرجاء الوطن العربي.

وأشار إلى أنه سيتم بث وقائع الحفل، ضمن تقنية البث المباشر، على كافة المنصات الخاصة بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ونادي دبي للصحافة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد كبير من المنصات الرقمية التابعة للمؤسسات الصحافية في الوطن العربي.

قصيدة «تأملات»

ويشهد الحفل ملحمة غنائية لقصيدة «تأملات»، وهي واحدة من أجمل الدرر الشعرية، التي أجاد بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فيها ينتصر سموه لقيم الحق والخير، ويعلي بها قيم التسامح والمحبة والتعايش، يلبسها أجمل المعاني، ويضعها في سدة العرش.. تلك القصيدة تدخل القلوب من دون استئذان، لما تحمله من إيحاءات شعرية، ولما تشكله من نموذج للحكمة والرؤية العميقة، التي طالما تحلى بها سموه.

تلك القصيدة، بكل ما تحمله من جماليات في المعاني والكلمات، رفرفت عالياً في فضاء الأغنية العربية، وها هي تستعد لتصبح جوهرة حفل تكريم الفائزين في جائزة الصحافة العربية، على خشبة مسرح ساحة الوصل، حيث تنطق بكلماتها، الفنانة لطيفة التونسية، في وقت تتزين فيه جدران قبة الوصل، بكلمات القصيدة الرصينة، التي تخوض فيها الفنانة لطيفة تجربتها الخامسة على التوالي، مع قصائد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.

في هذه القصيدة، التي تحمل بين ثناياها دعوة للتأمل، تطل لغة الضاد بأجمل معانيها، تلك التي يختزلها البيت الشعري القائل: (كن بهذا الوجود حراً طليقاً /‏‏‏‏‏‏/‏‏‏‏‏‏ عش وحلق به بغير جناح)، وهو ذات البيت، الذي غردت به الفنانة لطيفة على حسابها في تويتر، في أعقاب إنجازها لأولى بروفات الحفل، حيث عبّرت في تغريدتها، عن سعادتها بغناء قصيدة «تأملات»، وكتبت: «يشرفني أن أكون في هذا الحدث التاريخي، وفي هذا المكان العالمي «إكسبو 2020 دبي»، مع فريق عمل عظيم، وعلى رأسهم العزيزة الغالية منى المري، لأغني أصدق وأنبل وأقوى الكلمات والمعاني، قصيدة «تأملات»، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».