وفد جمعية الصحفيين العمانية يزور إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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زار وفد من جمعية الصحفيين العمانية ضم أعضاء بمجلس إدارتها وعدداً من الصحفيين العاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية بسلطنة عمان الشقيقة، إكسبو 2020 دبي.

وأكد محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية الذي التقى الوفد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

وأشاد بالجناح العماني في إكسبو ومحتوياته التي تعكس التاريخ والعراقة العمانية وتكشف عن مشاريع السلطنة المستقبلية والتقدم الذي تعيشه.

وثمن العلاقات المتميزة التي تربط جمعية الصحفيين الإماراتية ونظيرتها العمانية والتعاون الكبير بينهما بما يخدم الصحفيين في البلدين.

وعبر عن سعادته بزيارة وفد جمعية الصحفيين العمانية لـ "إكسبو 2020 دبي" وجناح سلطنة عمان في المعرض الذي يبرز الحضارة العمانية الأصيلة والتطور الهائل الذي تشهده السلطنة.

من جانبه، قال سالم بن حمد الجهوري نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية: "تزامناً مع زيارتنا بحثنا سبل التعاون بين الجمعيتين في البلدين وحددنا بعض أوجه الأنشطة المشتركة التي يمكن من خلالهما العمل معاً لتفعيلها وجرى طرح عدد من الأفكار والرؤى والمقترحات في هذا الشأن ومنها استضافة سلطنة عمان اجتماعات المؤتمر العام للاتحاد الدولي للصحفيين (الكونجرس) ما بين 31 مايو و4 يونيو المقبلين بحضور أكثر من 300 قيادة صحفية من 150 دولة في العالم.

ونوه الجهوري بما يحويه جناح سلطنة عمان من معروضات تشكل أهمية قصوى وتعرف بتاريخ سلطنة عمان والمنطقة.