لاتفيا تحتفل بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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احتفل إكسبو 2020 باليوم الوطني لجمهورية لاتفيا، اليوم، بحضور إغيلس ليفيتس، رئيس جمهورية لاتفيا، ووفد رفيع المستوى من مسؤولي بلاده، حيث انتشرت في محيط قبة الوصل الأغنيات الشعبية التقليدية المصحوبة بتوزيعات موسيقية عصرية، بعد رفع علم الدولة وعزف نشيدها الوطني.

وكان معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والمفوَّض العام لإكسبو 2020 دبي في استقبال إغيلس ليفيتس رئيس جمهورية لاتفيا ومرافقيه من وزراء حكومته ومسؤولي بلاده لدى وصولهم إلى موقع الحدث الدولي.

وقال الرئيس إغيلس ليفيتس: "نحتفل هنا باليوم الوطني لجمهورية لاتفيا في هذا الحدث العالمي المبهر إكسبو 2020 دبي، مقدرين جهود الإمارات في إقامة دورة استثنائية من إكسبو".

وأضاف: "القدوم إلى دبي، وإلى هذا الحدث الرائع، يعني أن نخطو خطوة نحو المستقبل. بالنظر إلى كل هذه التطورات التي تحدث هنا، يظن المرء أنه يعيش في زمن آخر بعد 10 سنوات من الآن. كل من لعب دوراً في تنظيم هذه الدورة من إكسبو الدولي يستحق الكثير من الثناء".

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: "يُبرز جناح لاتفيا روح الابتكار لديها ويلقي الضوء على مختلف المجالات التي تتميز فيها، مثل تقنيات المعلومات والاتصالات، والأدوية، والنقل، والخدمات اللوجستية، وغيرها من الأمور اللافتة".

وأضاف: "إن روح ريادة الأعمال التي تسود لاتفيا، إلى جانب رسالتها في الانفتاح، وتركيزها على أهمية التعاون والترابط من أجل صنع مستقبل أفضل لنا جميعاً، تجسد عبر معروضات جناحها شعار إكسبو 2020 دبي شعار (توصيل الروابط المستعصية). وعبر مشاركة لاتفيا الناجحة في إكسبو 2020، نتطلع إلى بناء جسور تعزز التبادل الثقافي والاقتصادي والمعرفي بين دولتينا".

وقد افتتح رئيس جمهورية لاتفيا خلال زيارته لإكسبو 2020 دبي، منتدى الأعمال، حيث تضمن كلمة ألقاها وزير اقتصاد لاتفيا، وحلقة نقاشيّة مع روّاد أعمال من البلاد وشركات إماراتية، بهدف التعاون وإيجاد طرق للشراكة في تطوير الأعمال بين البلدين.

وخلال الاحتفال، قدمت فرقة غنائية ثلاثية من لاتفيا أغنية باللغة العربية بعنوان (دار زايد)، أهدوها لدولة الإمارات بمناسبة احتفالها باليوبيل الذهبي لتأسيس الاتحاد.

وتجلت مذاقات الأطعمة اللاتفية في الأطباق التي قدمها أبرز الطهاة اللاتفيين: مارتين ميرمايس، وإريكس دريبانتس، وبافيلز سكوبا، الذين قدموا الأطباق التقليدية بما في ذلك الفطر المملّح مع جبنة الفيتا، والبصل المخلل مع خبز الجاودار، ولحم الغزال المجفف مع أكواز الصنوبر وهريس التفاح.

يقع جناح لاتفيا في منطقة الفرص، تحت شعار "توصيل الروابط المستعصية". وسيقدم للزوار تجربة صوتية مرئية تتمحور حول وجود الطبيعة، ومعرض يضم ألمع العقول من لاتفيا، فضلاً عن فرص للأفكار الجديدة والتعاون.

