سلطان الجابر يزور أجنحة الكونغو الديمقراطية وكازاخستان ونيوزيلندا في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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زار معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أجنحة الكونغو الديمقراطية وكازاخستان ونيوزيلندا المشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي للاطلاع على التجارب التنموية والابتكارات المعروضة للدول الثلاث.

بدأ معاليه جولته بزيارة جناح الكونغو الديمقراطية واستمع فيه إلى أبرز الفرص الاستثمارية التي تقدمها الدولة لرجال الأعمال في مجالات عدة مثل السياحة والصناعة وما تزخر به من ثروات وعجائب طبيعية لا مثيل لها.

واطلع معالي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خلال زيارته لجناح كازاخستان على ما تتميز به الدولة من تنمية ديناميكية وتنوع ثقافي، وموارد بشرية وطبيعية غنية، إلى جانب ما تقدمه من فرص سياحية وتقنية واستثمارية.

وشاهد معاليه عرضاً تفاعلياً بانورامياً يعرض التكامل بين البشر والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مجموعة من المشاريع الاستراتيجية لكازاخستان في مجالات النقل، والرقمنة، والتصنيع، وتنمية رأس المال البشري والبيئة.

كما زار معاليه جناح نيوزيلندا واستمع إلى نبذة حول ثقافة نيوزيلندا وموضوع الجناح "رعاية الإنسان والمكان"، لا سيما فيما يخص مجالات الأعمال التجارية، والاندماج الاجتماعي، وتمكين المرأة، وتنمية الشباب، وإنتاج الغذاء والزراعة وقيمة "كايتياكيتانغا" لدى شعب الماوري والروابط التي تصل بين كل أشكال الحياة ووحدة الإنسان والبيئة.