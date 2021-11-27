وزير العدل من جناح المجر: إكسبو 2020 فرصة واعدة لتعزيز الشراكات العالمية

المصدر: وام

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أكد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل أن إكسبو 2020 دبي والذي يعد الحدث العالمي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا وجنوب آسيا أوجد فرصاً واعدة للجميع لتعزيز الشراكات.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه لجناح جمهورية المجر في إكسبو 2020 دبي تفقد خلالها والوفد المرافق له والذي ضم المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل الوزارة وقيادات الوزارة وأعضاء من السلطة القضائية أروقة الجناح الذي يقع في منطقة "اليوبيل" ويتميز تصميمه بهيكل خشبي مزدوج تم تشييده باستخدام تقنية البناء الجاف والتي تسهم في تقليل الحاجة إلى الماء بشكل كبير تأكيداً لأحد المبادئ المهمة التي يروّج لها إكسبو 2020 دبي وهو مبدأ الاستدامة والحفاظ على البيئة.

ويحمل الجناح شعار "جذور المياه المجرية" تعبيراً عن طبيعة المجر التي تشتهر بكونها صاحبة أكبر عدد من ينابيع المياه الحارة في قارة أوروبا بما يزيد على 1300 ينبوع طبيعي للمياه الساخنة موزعة في مختلف أنحائها.

واطلع معاليه من خلال التقنيات التفاعلية التي يضمها الجناح على الاستخدامات المختلفة لينابيع المياه الحارة المنتشرة في ربوع المجر، ومن أهمها توظيفها في تعزيز قطاع السياحة العلاجية وما يتبعه من إقامة المنتجعات الصحية التي توفر خدمات الاستشفاء بالمياه الساخنة المتدفقة من تلك الينابيع.

وفي ختام الزيارة أعرب معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، عن اعجابه بجناح جمهورية المجر وقال :" هذه هي الغاية من معرض إكسبو، تبادل المعارف والخبرات الإنسانية وتواصل العقول المبدعة من كل العالم، من أجل صناعة مستقبل واعد ومزهر للأجيال المقبلة، كما هو شعار هذا الحدث العالمي، الذي يشعرنا بالفخر والاعتزاز بوطننا الغالي وقيادتنا الحكيمة على هذا التنظيم الرائع والدقة المتناهية في العمل بما يضاهي بل ويتفوق على أفضل الممارسات العالمية ".