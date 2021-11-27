"إكسبو اللاتفية" تغني "بيت زايد" بالعربية تحية للإمارات بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: البيان

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قدمت فرقة "إكسبو اللاتفية" أغنيتها "بيت زايد" بلغة عربية شديدة الوضوح، في إكسبو 2020 دبي، لتكون هدية خاصة للإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين.



وردد أعضاء الفرقة الثلاثة المعاني المكتوبة أمامهم بلغتهم الأم، ما قوبل بالتصفيق الحار من الجمهور في الاحتفال باليوم الوطني لبلدهم بساحة الوصل في قلب إكسبو 2020.



ويستضيف إكسبو 2020 دبي، فرقة الأغاني الشعبية من جمهورية لاتفيا التي تشكلت خصيصاً للغناء في الحدث الدولي ضمن احتفالات بلادها باليوم الوطني.



وقال إنتراس بوسوليس، الرجل الوحيد في الفرقة الثلاثية التي تضم أيضا الشقيقتين أسناتي وأوريليا رانتساني، في مقابلة مع خدمة إكسبو الإخبارية إنهم تدربوا على الأغنية ثلاث مرات فقط بمساعدة صديق عربي في لاتفيا.



وأضاف: "قدمت لنا السفارة الإماراتية في جمهورية لاتفيا المساعدة المطلوبة والدعم اللازم. أشعر بسعادة كبيرة أننا حضرنا إلى هنا وأننا قدمنا هذه الأغنية الخاصة بملابسنا وهويتنا الوطنية حبا للإمارات وقيادتها".



وقالت عضو الفرقة أسناتي رانتساني: "يا له من فخر كبير أن نأتي إلى هنا، هذا المكان الجميل للغاية والناس أحبونا كثيراً، ونحن نرى هذا الترحيب بالأغنية، وردود الفعل الإيجابية من الجمهور. كدنا نبكي من رد فعل الناس من حولنا، وشعرنا بسعادة بالغة".



وأضافت: "بالنسبة لي، أهم شئ في الموسيقى والغناء هو نشر الفرحة والحب والصداقة. هذه لحظة كبيرة بالنسبة لنا حقا، خاصة أن رسالتنا وصلت بنجاح إلى الشعب الإمارات أننا نحبهم ونقدر ما قاموا فيه من جهد كبير ليظهر هذا الحدث الدولي بالشكل الجميل".



وقد وصلت الفرقة الثلاثية إلى دبي قبل خمسة أيام فقط، حيث تقدم حفلين آخرين، أحدهما في إكسبو 2020 دبي، والآخر خارج موقعه، وتتطلع المؤدية أوريليا رانتساني لرد فعل إيجابي متواصل من الجمهور العربي بعد الحفاوة التي لاقتها الفرقة خلال العرض في ساحة الوصل.



وقالت عضو الفرقة أوريليا رانتساني: "رد فعل الجمهور والناس هنا كان لطيفا جدا، وإيجابيا جدا. وقف الجميع وصفقوا وشعرنا بصداقة حقيقية بين البلدين، وبفخر لما قدمناه من رسالة تبرز حب أهل لاتفيا لشعب الإمارات، وتقديرنا الكبير للقيادة الاستثنائية للدولة".

