رقصات تنبض بالحياة.. باليه "فولكلوريكو الوطني" بجناح باراغواي في إكسبو2020

المصدر: البيان

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يمكن لزوار إكسبو 2020 دبي، الاستمتاع بعروض فرقة باليه "فولكلوريكو الوطني" التي يقدمها جناح باراغواي طوال مدة إكسبو 2020 دبي، وهي عروض رقص مفعمة بالحيوية توارثتها الأجيال في بارغاواي.



وقدمت الراقصتان جامينا نوتاريو وساندرا فينالجو يوم الجمعة، 26 نوفمبر، عرضاً على منصة البحر، حملت خلاله كل منهما جرة على رأسها تجسيدا لعمل المرأة الريفية في باراغواي.

وجسدت ملابسهما ثقافة باراغواي، حيث رقصتا بالتنانير التقليدية المميزة، المصنوعة من الدانتيل المطرز بأشكال والوان تشبه شبكة العنكبوت، وهي تصاميم تقليدية في باراغواي.



ووصلت كل من نوتاريو وفينالجو إلى إكسبو 2020 دبي يوم الأربعاء، 24 نوفمبر، حيث عبرتا عن سعادتهما بتقديم تلك العروض إلى جمهور إكسبو 2020 دبي المتنوع. وستقدم فرقة باليه "فولكلوريكو الوطني" عروضا في أماكن عدة داخل موقع إكسبو 2020 دبي؛ ويوفر جناح باراغواي للجمهور جدول مواعيد العروض.

