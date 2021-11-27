سيمانوفسكي وفيلاتوف يحركان أول قطعة شرفية في بطولة العالم للشطرنج بإكسبو 2020

المصدر: البيان

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ضمن بطولة العالم للشطرنج 2021، التي يعقدها الاتحاد الدولي للعبة في مركز دبي للمعارض بإكسبو 2020 دبي، يشارك اليوم السبت، كل من أندريه سيمانوفسكي، رئيس اتحاد الشطرنج في منطقة سفيردلوفسك في روسيا، وألكسندر فيلاتوف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "تي أو إن لابس"، في مراسم تحريك أول قطعة شطرنج شرفية عند الساعة 16:25 بتوقيت دولة الإمارات.



وانطلقت في مركز دبي للمعارض بإكسبو 2020، أمس، بطولة العالم للشطرنج 2021، بمباراة بين بطل العالم النرويجي ماغنوس كارلسن، ومنافسه الروسي يان نيبومنياتشي، وقد انتهت بالتعادل بين اللاعبين، حيث لعب بالأبيض: المُتحدي يان نيبومنياتشي، من روسيا، بينما لعب بالأسود: البطل ماغنوس كارلسن، من النرويج، وانتهت النتيجة: ½-½ تعادل بتكرار التحركات، بزمن: 45 حركة.



وقد حرك القطعة الأولى رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج أركادي دفوركوفيتش، بمشاركة الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان، والشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، وكلاهما من أبرز لاعبي الشطرنج في المنطقة.



وتقام بطولة العالم في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي، حيث تعقد 14 مباراة بنظام الشطرنج التقليدي الكلاسيكي مقابل جائزة بقيمة مليوني يورو (2.25 مليون دولار أمريكي)، مع 60 في المائة للفائز و40 في المائة للوصيف. وكان من المقرر أصلا أن تبدأ هذه البطولة في 20 ديسمبر من العام الماضي، ولكنها تأجلت بسبب جائحة كوفيد-19.

