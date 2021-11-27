مريم المهيري تطلع على المشاريع الداعمة للاستدامة في جناح هولندا بإكسبو 2020

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

زارت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، جناح مملكة هولندا في إكسبو 2020 دبي، والذي يقع في منطقة الاستدامة، وهو مبنى ذكي يضم العديد من حلول الاستدامة القائمة على العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء.

كان في استقبال معاليها سعادة الويسيس سوهانس ادريانس أمبرختس سفير مملكة هولندا لدى الدولة، و د.كاريل ريختر المفوض العام للمملكة الهولندية، ودوي بوزمان نائب السفير، ونيلز بومان مدير الجناح.

واطلعت معاليها خلال الزيارة على أبرز التجارب والمشاريع الداعمة لتحقيق الاستدامة في المملكة الهولندية على مستوى كافة القطاعات وبالأخص في الطاقة والمياه والغذاء، بالإضافة إلى أهم آليات ونظم توظيف التقنيات الحديثة وتعزيز الابتكار في مختلف المجالات.

وهنأت معاليها سفير مملكة هولندا ومسؤولي الجناح على فوز الجناح بجائزة "Architectural Digest Design 2021" للتصميم عن فئة الابتكار والاستدامة، وحصوله على شهادة البصمة البيئية "GSES"، وشهادة "RISE" من "إكسبو 2020"، ونظام "GSES".

وأكدت معاليها حرص وزارة التغير المناخي والبيئة على مد جسور التعاون مع مختلف الجهات المعنية لتعزيز جهود تحقيق الاستدامة وحماية البيئة، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي ودعم توجهات تحول الطاقة وحماية البيئة والعمل المناخي لضمان خلق تنمية مستدامة وإيجاد مستقبل أفضل للأجيال القادمة.