اتفاقية أوزبكية روسية في إكسبو لدراسة مجموعات متحف "سافيتسكي" للفنون

المصدر: البيان

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وُقّعت اتفاقية رسمية بين مؤسسة تنمية الفن والثقافة التابعة لوزارة الثقافة بجمهورية أوزبكستان، ومعرض تريتياكوف الوطني، موطن الفن التشكيلي الروسي، وذلك خلال حفل رسمي أُقيم في الجناح الأوزبكستاني أمس، ضمن البرنامج الثقافي لأوزبكستان في إكسبو 2020 دبي.



نصت الاتفاقية على دراسة مجموعات متحف "سافيتسكي" الحكومي للفنون في أوزبكستان؛ وتهدف إلى إقامة علاقات شراكة وتطوير تعاون طويل الأجل وفعال ومتبادل المنفعة بين الطرفين.



وبحسب الاتفاقية، تتعهد المؤسسة والمعرض بإقامة تعاون في مجالات عديدة، كتطوير وتنفيذ برامج ومشاريع المعارض المشتركة لعرض الأعمال الفنية من مقتنيات المتحف، وكذلك العمل المشترك للأطراف في تطوير وتنفيذ الأنشطة التربوية والعلمية والثقافية، وكذلك تطوير وتنفيذ البحوث المشتركة، وتبادل البيانات العلمية في مجال الدراسة والتاريخ، والحفاظ على التراث الثقافي، وغير ذلك.



وسيؤدي توقيع هذه الاتفاقية أيضاً إلى تهيئة الظروف لتوسيع العلاقات الثقافية الدولية وتنمية التعاون مع المنظمات الثقافية الدولية والمؤسسات الخيرية في مجال الثقافة والفن.



وقّع الاتفاقية من جانب أوزبكستان جايان أوميروفا، المدير التنفيذي لمؤسسة تنمية الفنون والثقافة تحت إشراف وزارة الثقافة في أوزبكستان، ومن الجانب الروسي زلفيرا تريغولوفا، المديرة العامة لمعرض تريتياكوف الروسي.



وقالت أوميروفا: "بدأنا قبل أربع سنوات في تطوير العلاقات. وبمجرد تشكيل المؤسسة في أوزبكستان، تم تحضير الإعلانات التأسيسية لدعم المبادرات الجديدة للرئيس الجديد في ذلك الوقت. بدأنا العمل بشكل وثيق مع المتحف واكتشفنا أن هناك الكثير من الأشياء التي يمكننا القيام بها معا؛ وها نحن اليوم نوقع (الاتفاقية) في دبي، إذ يعد إكسبو 2020 دبي، ليس حدثاً ثقافياً فقط، بل فرصة لحوارنا المفتوح مع الخارج ومع المجتمع الروسي".