"أليشيا كيز" تطلق ألبومها الجديد من إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحل المغنية العالمية المعروفة، أليشيا كيز، ضيفة ونجمة على سلسلة "أمسيات خالدة" في إكسبو 2020 دبي، لتؤدي حفلاً غنائياً يعتبر الأول ضمن هذه السلسلة الغنائية لفنانة عالمية، وسيُقام في ساحة الوصل يوم 10 ديسمبر المقبل، تزامناً مع يوم إطلاق ألبومها المزدوج "كيز".

تجمع المغنية، وكاتبة الأغاني، والموسيقية، والمنتجة، والناشطة الإنسانية، والأم، وسيدة الأعمال، أليشيا كيز، الجمهور العالمي للحدث الدولي بأمسية مميزة في ساحة الوصل، وستغني مجموعة من أفضل أغانيها، كما ستغني لأول مرة بعض الأغاني من ألبومها الجديد "كيز" من إكسبو 2020، في حفل سيتم نقله عبر بث حي ومباشر إلى جميع أنحاء العالم.



ويتماشى حفل "كيز" مع موضوع "الفرص" الفرعي لإكسبو 2020 دبي، الذي يسعى إلى إطلاق العنان لقدرات الأفراد والمجتمعات لرسم ملامح المستقبل، ويعِد بإيصال رسائل ملهمة تتسم بلمسة بشرية.



وقالت أليشيا كيز: "سيكون الأداء ضمن سلسلة (أمسيات خالدة) في إكسبو 2020 دبي تجربة مدهشة! أنا متحمسة للغاية لمشاركة هذا الأداء الرائع عشية إصدار ألبومي الجديد (كيز) Keys مع العالم. الألبوم الجديد يدور حول التخلي عن أي شيء يعيقك، أو يعيدك للخلف، واختراق الأسقف غير المرئية للتقدم.. ولا يسعني الانتظار للمشاركة في هذه التجربة المبتكَرة والإبداعية".



ويمكن للجماهير الاستماع إلى الألبوم المزدوج "كيز" بنسختَيه، نسخة "أوريجينيلز" (الجانب أ) التي تتسم بأنغام بيانو هادئة ونسخة "أنلوكد" (الجانب ب) التي ترتقي بإيقاع الأنغام مع أصوات أكثر قوة وحدّة وبهجة.



وقالت لبنى هارون، نائب رئيس، صنّاع اللحظة في إكسبو 2020 دبي: "بعد النجاح المبهِر الذي حققه فنانينا العرب في شهرَي أكتوبر ونوفمبر، يُسرّنا جلب أول فنان عالمي إلى سلسلة (أمسيات خالدة) التي تستضيفها منصة اليوبيل. ويتشارك إكسبو 2020 دبي، وأليشيا الاعتقاد الراسخ بأنه يتعين الاحتفاء بإبداع البشر وتنوعهم وبأنه يجب على الجميع أن يحظوا بفرصة ليحققوا أحلامهم ويسطع نجمهم، ولا يسعنا الانتظار لحضور عرض ممتع وملهم على حد سواء".



وتؤدي أليشيا كيز حفلها الموسيقي ابتداء من الساعة 22:00 مساء يوم 10 ديسمبر المقبل في ساحة الوصل، ويُنصح الزوار بالقدوم باكرا. كما سيتمكن حاملو تذاكر إكسبو 2020 دبي، من الاستمتاع بالأجواء وحضور العرض في موقع الحدث الدولي.



وسيتم بث الحفل الموسيقي على الهواء مباشرة من خلال موقع www.virtualexpodubai.com ، وسيكون متاحا للمشاهدة عبر قنوات عدة بما في ذلك قناة إكسبو Expo TV وعلى يوتيوب وفيسبوك و Oculus (VR).