تابعوا فعاليات إكسبو 27 و28 نوفمبر
أعلن إكسبو 2020 دبي عن الأحداث والبرامج والأنشطة والفعاليات ليومي 27 و28 نوفمبر الجاري، وأبرزها:
اليوم الوطني للاتفيا
-الساعة 10:15، ساحة الوصل
-الساعة 11:00، إحاطة إعلامية في جناح لاتفيا
اليوم الوطني لسورينام
-الساعة 10:15، ساحة الوصل
تكريم الأسطورة إيدي سنايدرس
-تكريم سنايدرس بوصفه جزءاً من الاحتفالات الخاصة باليوم الوطني لسورينام
-عرض فني لرواية قصصية موسيقية تصور حياة الراحل إيدي سنايدرز، الملحن الموسيقي السورينامي العظيم
-الساعة 20:30 – 21:00
-منصّة الأرض
سباق سيسكو للجري في أنحاء العالم
-مفتوح لجميع الأعمار والقدرات، ويصحب سباق الجري الرائع والمَرِح هذا المشاركين على طول شارع الغاف، عبر مناطق الموضوعات الثلاث في إكسبو 2020، وعلى طول مجموعة من أجنحة المشاركين الدوليين.
-الساعة 09:00، حلقة الغاف
سلسلة أفلام المكسيك "أن تصبح" | فيلم وثائقي لإيزابيل فاكا
-يدعوك الفيلم للقاء الصبي برايان، الذي يبلغ من العمر 11 عاما، ويحلم بلقاء والده، الذي غادر إلى الولايات المتحدة ولم يعد أبدا
-الساعة 1100-1300، مدرج تيرّا
رقصات الشارع المفاجئة من بنما (فلاش موبس) ورقصات فلكلورية أخرى
-ندعوكم للاحتفال والمشاركة في مجموعة مبهجة وملونة من الرقصات الفلكلورية التقليدية
-الساعة 15:00-15:15، جناح بنما
عرض رقصة ريفردانس
-منصة اليوبيل 16:00-17:30 و19:30-21:00
عرض "ميس مونيه" الفني
-يتخلل العرض الفني الذي تقدمه المطربة ميس مونيه حوارات مرتجلة، وتمثيل درامي، ورقص
-الساعة -16:15 – 17:15، مسرح دبي ميلينيوم
عزف العود الأذري والرقص
-عروض موسيقية وعروض راقصة فلكلورية إيرانية تقليدية
-الساعة 19:00 -19:30 ، و20:30 -21:00، منتدى الفرص
ندوة عن بعد "المحيطات في بيريل"
-ندوة عبر الإنترنت تركز على تغير المناخ وكيف تؤثر على جزر الباهاما كدولة نامية صغيرة، ويحضرها عدد من القادة، وفائزون بجائزة إيرثشوت لعام 2021.
-جناح جزر الباهاما - الساعة 20:30 / سجل هنا
ثاناي وأوركسترا برادايس من البلقان
-المغنية وكاتبة الأغاني العمانية ثاناي تتشارك المسرح مع أوركسترا بلقان بارادايس لتقديم أداء مليء بالحيوية والبهجة والفرح
-حديقة اليوبيل
-الساعة 21:30 - 23:00
28 نوفمبر
سيمنس مايندسفير سلسلة عالم المستقبل "تحدي طاقة المستقبل"
-(28-30 نوفمبر)
-الساعة 10:00 – 18:00، مركز دبي للمعارض