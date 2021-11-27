تابعوا فعاليات إكسبو 27 و28 نوفمبر

المصدر: البيان

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أعلن إكسبو 2020 دبي عن الأحداث والبرامج والأنشطة والفعاليات ليومي 27 و28 نوفمبر الجاري، وأبرزها:



اليوم الوطني للاتفيا

-الساعة 10:15، ساحة الوصل

-الساعة 11:00، إحاطة إعلامية في جناح لاتفيا



اليوم الوطني لسورينام

-الساعة 10:15، ساحة الوصل

تكريم الأسطورة إيدي سنايدرس

-تكريم سنايدرس بوصفه جزءاً من الاحتفالات الخاصة باليوم الوطني لسورينام

-عرض فني لرواية قصصية موسيقية تصور حياة الراحل إيدي سنايدرز، الملحن الموسيقي السورينامي العظيم

-الساعة 20:30 – 21:00

-منصّة الأرض



سباق سيسكو للجري في أنحاء العالم

-مفتوح لجميع الأعمار والقدرات، ويصحب سباق الجري الرائع والمَرِح هذا المشاركين على طول شارع الغاف، عبر مناطق الموضوعات الثلاث في إكسبو 2020، وعلى طول مجموعة من أجنحة المشاركين الدوليين.

-الساعة 09:00، حلقة الغاف

سلسلة أفلام المكسيك "أن تصبح" | فيلم وثائقي لإيزابيل فاكا

-يدعوك الفيلم للقاء الصبي برايان، الذي يبلغ من العمر 11 عاما، ويحلم بلقاء والده، الذي غادر إلى الولايات المتحدة ولم يعد أبدا

-الساعة 1100-1300، مدرج تيرّا



رقصات الشارع المفاجئة من بنما (فلاش موبس) ورقصات فلكلورية أخرى

-ندعوكم للاحتفال والمشاركة في مجموعة مبهجة وملونة من الرقصات الفلكلورية التقليدية

-الساعة 15:00-15:15، جناح بنما



عرض رقصة ريفردانس

-منصة اليوبيل 16:00-17:30 و19:30-21:00



عرض "ميس مونيه" الفني

-يتخلل العرض الفني الذي تقدمه المطربة ميس مونيه حوارات مرتجلة، وتمثيل درامي، ورقص

-الساعة -16:15 – 17:15، مسرح دبي ميلينيوم



عزف العود الأذري والرقص

-عروض موسيقية وعروض راقصة فلكلورية إيرانية تقليدية

-الساعة 19:00 -19:30 ، و20:30 -21:00، منتدى الفرص



ندوة عن بعد "المحيطات في بيريل"

-ندوة عبر الإنترنت تركز على تغير المناخ وكيف تؤثر على جزر الباهاما كدولة نامية صغيرة، ويحضرها عدد من القادة، وفائزون بجائزة إيرثشوت لعام 2021.

-جناح جزر الباهاما - الساعة 20:30 / سجل هنا



ثاناي وأوركسترا برادايس من البلقان

-المغنية وكاتبة الأغاني العمانية ثاناي تتشارك المسرح مع أوركسترا بلقان بارادايس لتقديم أداء مليء بالحيوية والبهجة والفرح

-حديقة اليوبيل

-الساعة 21:30 - 23:00



28 نوفمبر



سيمنس مايندسفير سلسلة عالم المستقبل "تحدي طاقة المستقبل"

-(28-30 نوفمبر)

-الساعة 10:00 – 18:00، مركز دبي للمعارض

