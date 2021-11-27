موسم البهجة.. 95 درهماً فقط تذكرة إكسبو 2020 الاحتفالية

المصدر: البيان

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طرح إكسبو 2020 دبي تذكرته الاحتفالية التي تتيح وصولاً غير محدود لشهر كامل من الفعاليات الاستثنائية الممتعة مقابل 95 درهماً فقط، وذلك من الآن وحتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.

ويقدم إكسبو 2020 في آخر شهور العام مجموعة متميزة من الفعاليات الثقافية والترفيهية للكبار والأطفال على حد سواء ضمن احتفالات اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، واحتفالات عيد الميلاد (كريسماس)، بالإضافة إلى مجموعة من الحفلات الموسيقية التي تحييها كوكبة من ألمع نجوم الفن.



احتفالات اليوبيل الذهبي

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر بمرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد على يد المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في عام 1971. ويُحيي إكسبو 2020 دبي هذه الذكرى باحتفال في قبة الوصل يستمر من الأول حتى الرابع من ديسمبر بعنوان "رحلة الخمسين"، حيث يقدم مزيجا بين الأداء البشري والمسرحي مبرزا الإمكانات الهائلة لقبة الوصل في مشهد لم يسبق له مثيل وبمشاركة طاقم مؤدين يضم أكثر من 200 فرد.

وتشمل الاحتفالات الأخرى عرض "رحلة خيط"، وهو عرض حي للحِرف اليدوية الإماراتية يتعمق في قلب الثقافة الإماراتية، إلى جانب عروض ألعاب نارية وحفل موسيقي لنجم الغناء الإماراتي عيضة المنهالي.

ويمكن للزوار الاستمتاع بعرض فن "العازي" الذي يقود فيه الشاعر العربي جوقة "تستجيب" لندائه، إلى جانب استعراض موسيقي مدته 30 دقيقة للمغنية الإماراتية الشهيرة فاطمة زهرة العين.



وندرلاند إكسبو

يشهد الاحتفال بالموسم، أكبر تجمع عالمي في التاريخ تحولا شتويا ساحرا، حيث تزدان بالزخارف والديكورات ساحة الوصل والساحات الترحيبية ومنصة اليوبيل ومسرح دبي ميلينيوم وحديقة الفرسان وملتقيات الطرق وأماكن التجمعات.

يبدو الاحتفال بموسم الأعياد في ساحة الوصل استثنائيا، حيث تتألق أضواء شجرة الكريسماس الرائعة؛ ويمكن الاستمتاع بقطارات أعياد الميلاد، وأنوار الشوارع المتلألئة، والألعاب النارية المدهشة والثلوج المتساقطة. وبدءا من سانتا كلوز (بابا نويل) وجِماله الثلاثية الأبعاد إلى الكرات الثلجية العملاقة، وحيوانات الرنة (لكن ليس كما تعرفونها)، والروبوت "أوبتي" بمظهر احتفالي جديد، والهدايا من أرجاء الحدث الدولي – بالإضافة إلى حفلات الترانيم والبيانو الطائر والإيقاعات الموسمية التي يؤديها موسيقيو دستركت وإكسبوسونيكس – لينبض المكان بالبهجة والسرور مع فرحة الأعياد.



عروض حية

يستضيف إكسبو 2020 أكثر من 100 عرض وحفل موسيقي لمجموعة استثنائية من ألمع النجوم، منهم الفنانة أليشا كيز الحائزة عدة جوائز، حيث تؤدي على منصة الوصل في العاشر من ديسمبر، والملحن والموسيقار الحائز جائزة أوسكار إيه. آر. رحمان، الذي يشارك في فعالية في يوم 19 ديسمبر.

ويشهد برنامج سهرات إكسبو الغنائية مجموعة احتفالية خاصة لمدة ثلاث ليال من 23 إلى 25 ديسمبر، لمجموعة من الفنانين من أنحاء العالم، فيما تشهد احتفالات رأس السنة (الكريسماس) عروضا ترفيهية تقدمها المطربة الفلبينية لي سالونغا، والفنان البريطاني جو ستيلغوي وجوقة إنجيل مجتمع لندن.



مرح العائلة



يمكن للصغار كتابة الرسائل إلى سانتا كلوز، ومقابلته، والاستمتاع بعروض خاصة لأفلام العطلات منها فيلم هوم ألون (23 ديسمبر) وفيلم ميراكل أون ثيرتي فورث ستريت (24 ديسمبر) وفيلم إلف (25 ديسمبر) على منصة اليوبيل، إلى جانب عروض ليلية واستعراضات موسمية مدهشة في ساحة الوصل في الفترة من 20 إلى 29 ديسمبر (باستثناء يوم 27 ديسمبر).



لا يكتمل أي احتفال موسمي دون معرض احتفالي، يقدم إكسبو 2020 سوقه في "شلالات إكسبو 2020 السريالية". ولا تزين هذا السوق أكشاك بيع الحلوى التقليدية والهدايا من جميع أنحاء العالم وحدها، إذ يضم العديد من الوسائل الترفيهية والأنشطة لجميع الفئات العمرية، وعروض الدي جيه، ومخيما شتويا عامرا بالمتعة والتشويق بالإضافة إلى الرسم على الوجه والعروض السحرية والبهلوانية وأيضا الحرف اليدوية.



وتقدم العديد من منافذ الأطعمة والمشروبات في إكسبو 2020 دبي، التي يزيد عددها على 200 مطعم، أيضا قوائم موسمية خاصة وأماكن مخصصة، حيث يمكن للأطفال دون الثامنة تناول الطعام مجانا في أيام معينة.



وفيما تستضيف أجنحة الدول احتفالاتها الخاصة بموسم الأعياد، يُعدُّ إكسبو 2020 فرصة للزوار لاكتشاف مجموعة من المأكولات والثقافات والتقاليد الخاصة بعيد الميلاد، والاطلاع على كيفية الاحتفال بموسم الأعياد في جميع أنحاء العالم.



وبمقابل يقل عن ثلاثة دراهم يوميا، لا توجد طريقة أفصل للاستمتاع بالموسم من الحصول على تذكرة إكسبو 2020 الاحتفالية بمقابل 95 درهما إماراتيا فقط.

