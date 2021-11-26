أفضل لاعبة شطرنج في التاريخ بافتتاح مونديال المدارس في «إكسبو»

المصدر: دبي - البيان

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يستضيف الجناح الإسباني في إكسبو 2020 دبي بطولة العالم للمدارس للشطرنج، التي انطلقت أمس وتستمر فعالياتها حتى 29 نوفمبر بمشاركة 108 لاعبين من عشر دول موزعين على 12 فريقاً.



افتُتحت البطولة بحضور خوسيه أندريس توريس مورا، المفوض العام لجناح إسبانيا. وقال مورا بهذه المناسبة: «على عكس كل الرياضات، فإن الخاسر في الشطرنج من يتعلم أكثر من الفائز؛ كما أنكم محظوظون بوجود جوديت بولغار، أفضل لاعبة شطرنج في التاريخ معنا اليوم».



شطرنج في الدماء



وقالت بولغار قبيل بدء مباراة الشطرنج: «نحن هنا في مكان متميز جداً، إذ تعامل إكسبو 2020 دبي مع لعبة الشطرنج بشكل رائع، وهو أول إكسبو يستضيف البطولة. أشكر جناح دولة إسبانيا على استضافة هذه البطولة؛ فالشطرنج في دماء الشعب الإسباني؛ وأهنئكم جميعاً على وجودكم هنا. أنتم محظوظون بوصولكم إلى النهائيات، وبالطبع بدعم من أولياء الأمور والمعلمين بالمدارس. ونحن جاهزون لإلهام كل من يتابعونكم هنا في جناح إسبانيا وعبر الإنترنت».



نقطة تحول



وتابعت: «لقد كان فيروس كورونا نقطة تحول لنا جميعاً؛ وتهانينا لكم بأنكم استطعتم الحفاظ على لعبكم للشطرنج أثناء الجائحة. في نهاية المباراة، سيكون البعض سعيداً جداً والبعض الآخر أقل سعادة؛ ولكن هكذا هي لعبة الشطرنج وهي جزء مصغر من الحياة».



وأعطت بولغار إشارة انطلاق البطولة بتحريك أول قطعة شطرنج على ثلاث طاولات في البطولة.