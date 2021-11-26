دروغبا: المشاركة في إكسبو أجمل «هدف» سجلته كوت ديفوار

المصدر: دبي - البيان

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يعتقد ديدييه دروغبا، أحد أفضل لاعبي الكرة في تاريخ أفريقيا، أن بلاده كوت ديفوار «أحرزت الهدف الأجمل» بمشاركتها في إكسبو 2020 دبي، بعدما احتفل باليوم الوطني لبلاده في ساحة الوصل، اليوم، وسط مشاركة رسمية رفيعة.



وبحضور معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، ومعالي باتريك أتشي، رئيس وزراء كوت ديفوار، شارك دروغبا (43 عاماً) الهداف السابق للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في مراسم رفع العلم، قبل أن تؤدي فرقة غنائية محلية أربع أغنيات نابضة بالحياة وسط تصفيق وابتهاج الحاضرين والمتابعين في محيط الساحة الأيقونية «الوصل».



كرم الضيافة



وقال دروغبا لخدمة إكسبو الإخبارية، بعدما تجول في جناح بلاده بمنطقة التنقل: «لا شك أن بلادي أحرزت هدفاً جميلاً بالحضور إلى هنا والمشاركة في هذا الحدث العالمي الفريد. لا يسعني إلا أن أشكر الجميع على كرم الضيافة وحرارة الاستقبال».



وأضاف: «من المثير حقاً أن نرى كيف تتلاقى الثقافات المتنوعة من كل دول العالم مع الموسيقى. يشرفني بحق أن آتي إلى دبي وأمثل بلدي هنا، وأساهم في رفعة كوت ديفوار ونهضتها، والتواجد في هذا الحدث العالمي الذي يعتبر استثنائياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى».



فخر



وتابع: «أنا سعيد للغاية لكوني جزءاً من الوفد الرسمي لبلادي، إنه فخر كبير بالنسبة لي. نحن هنا لنظهر للعالم ما تملكه كوت ديفوار، فهي المكان الذي أعتز بالانتماء إليه.. نريد أن يرى العالم ما تحتويه بلدنا من ثقافة وتقدم، وأحلام بمستقبل أفضل».



وقال النجم السابق الذي لعب أيضاً في أولمبيك مرسيليا الفرنسي، وغلطة سراي التركي، وأحرز ألقاباً عدة أبرزها تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي عام 2012: «نحن سعداء بالحضور إلى دبي لنرى ما تقوم فيه من عمل رائع في تنظيم هذا الحدث الدولي، ولنرى تواصل الكل هنا دون قيود».