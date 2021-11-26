«مظلة الغابات المطيرة» تجذب آلاف الزوار

المصدر: دبي - سيد صالح

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استقطب الجناح الماليزي في «إكسبو 2020 دبي» مئات الآلاف من الزوار، منذ افتتاحه رسمياً في الأول من أكتوبر الماضي، وذلك بحسب تصريحات أدلت بها ميشيل لو سوك يي، مديرة الجناح لوكالة الأنباء الوطنية الماليزية «برناما»، على هامش فعاليات «أسبوع التجارة والأعمال»، والتي نظّمها الجناح بعنوان «وجهتك الاستثمارية المفضلة في ماليزيا».



وقالت يي: «يُعد الجناح بمثابة شهادة على التزام ماليزيا القوي حيال قضايا حماية البيئة والتنمية المستدامة».



وأضافت: «بلغ عدد زوار جناحنا رقماً مُكوناً من ست خانات.. وما زلنا نُجمّع الرقم الفعلي، وستُفصح عنه وزارة العلوم والتقنية والابتكار في وقتٍ لاحق».



ويحمل الجناح الماليزي في «إكسبو 2020 دبي» اسم «مظلة الغابات المطيرة»، ويمتد على مساحة 1234 متراً مربعاً، ويُعد أول مُنشأة صفرية الكربون ضمن مُنشآت الحدث العالمي.



وذكرت يي أن الجناح يصطحب زواره في رحلة عبر جهود ماليزيا الرامية للحفاظ على غاباتها وإنتاج سلع زراعية مستدامة، وهي الجهود التي صاغت مساعي التنمية الاجتماعية الاقتصادية في الدولة.



وقالت يي: «يُعزى سبب اختيارنا لموقع الغابة المطيرة ليكون تالياً للموقع الذي يشغله معرض تنمية الحاصلات الزراعية المستدامة إلى رغبتنا بتقديم سرد مُسترسل للسياسات بعيدة النظر التي تنتهجها ماليزيا في إدارة استخدام الأراضي، بما يتسق مع التزامنا بتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية الاجتماعية من جانب، وحماية البيئة من جانب آخر».



وأضافت: «تُقر ماليزيا بدور غاباتنا المطيرة وتُقدّره، باعتبارها رئة الكوكب، ولم تكن أهميتها في أي وقتٍ مضى لتتجاوز أهميتها الراهنة، وذلك في ظل التحدي الذي يفرضه التغير المناخي. ونفخر بكوننا دولة تقع في منطقة مدارية وأدركت هذه الأهمية منذ وقت مبكر، ونحن ملتزمون بحماية الغلاف الحيوي القديم من أجل الجنس البشري».



وأكدت يي أن الجناح استهدف استقطاب الزوار من خلال تجربة غامرة يستعرض لهم فيها كرم الضيافة الماليزية والتنوع الحيوي الذي يُميّز غاباتها المطيرة، بالإضافة إلى إبراز جهود الدولة في تحقيق الاستدامة على المدى البعيد عبر قطاعات متنوعة.



ومن الجدير بالذكر أن ماليزيا ستنظم على مدار فترة «إكسبو 2020 دبي» عدداً من البرامج المُصمّمة خصيصاً ضمن الأسابيع الموضوعية للتجارة والأعمال. ومن المُقرّر أن يبلغ عددها الإجمالي 26 برنامجاً، وستُغطي 10 صناعات رئيسية.