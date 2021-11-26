نهيان بن مبارك يكرّم الفرقة الفائزة في مهرجان دبي لمسرح الشباب

المصدر: دبي - وام

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كرّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش والمفوض العام لإكسبو 2020 دبي أمس فرقة مسرح ياس الفائزة بجائزة مهرجان دبي لمسرح الشباب 2021، بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المديرة العامة لمكتب إكسبو دبي وذلك على مسرح دبي ميلينيوم.



وقالت فاطمة الجلاف، مديرة إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في هيئة الثقافة والفنون في دبي: «قدم للمشاركة في المهرجان 14 فرقة مسرحية من إمارات الدولة، وتم قبول ست فرق. واليوم، تم تكريم الفرقة الفائزة التي تتألف من 14 شاباً عن فئات متنوعة تغطي مختلف مكونات العمل المسرحي».



وأضافت إنه منذ 18 سنة تقريباً يستقبل مهرجان دبي لمسرح الشباب مواهب الشباب؛ وتم تخريج مواهب يمثلون اليوم في المسرح ويشاركون في أفلام عديدة ووصلوا اليوم إلى العالمية.



والمسرحية الفائزة من تقديم فرقة مسرح ياس وتأليف الكاتب الكويتي عثمان الشطي وإخراج الفنان خميس اليماحي، وعنوانها «مطلوب للزبالة». تطرح المسرحية سؤالين محوريين وهما: إلى متى سيستمر البسطاء في دفن خطايا الكبار؟ ومتى تصحو الضمائر المتحجرة من غفوتها؟



وتوجّه منظمو المهرجان بالشكر لجميع الفرق التي تقدمت للمشاركة في هذه النسخة من المهرجان ولجنة تقييم العروض على الجهود التي بذلوها.