بدءاً من الغد.. عروض جديدة للعائلات ومفاجآت للأطفال

المصدر: دبي - البيان

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في جعبة إكسبو 2020 دبي الكثير من الأنشطة الترفيهية والمرحة في نهاية هذا الأسبوع، بدءاً من الفنون والأشغال اليدوية، ووصولاً إلى العروض الضوئية والأداءات الحية. فضلاً عن إطلاق عرض جديد للعائلات يحصل فيه الأطفال على وجبة واحدة مجانية مع كل وجبة للكبار من منافذ بيع معنية. ويمكن للزوار الاستمتاع بكل ما لدى إكسبو ليقدمه مع مخيم الأطفال الشتوي الذي سيبدأ في 15 ديسمبر.



يبدأ عرض وجبات الأطفال الجديد من إكسبو غداً السبت، 27 نوفمبر، ويستمر من يوم الأحد إلى الأربعاء في أماكن محددة، حيث سيحصل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 أعوام على وجبة طعام مجانية مقابل كل طبق رئيسي يطلبه الكبار.



تشمل قائمة المنافذ المشاركة «فِغد» و«فراغو إكسبرس» و«إكس إس واي تي» و«مودرا» في جناح الاستدامة؛ ومقهى «ألِف» من «فارم تو تيبل»، «غاسترو» في جناح التنقل؛ و«غاسترو روتز أوف هانغري» في جناح هنغاريا؛ و«كانفاس» من «كوفي كلتشر» في جناح الفرص؛ وكلا من «غاردن أون 1 - سبورتس بار»، و«كوجاكي»، و«البارون»، و«ذا ناشيونال»، و«سكاربيتا»، و«أدريفت برغر بار»، و«كوتير»، و«لونغ تشيم»، و«بريد أهيد بيكري أند سكول»، و«كافيه ميلانو»، و«الكيبولان» – صالة الطعام الأفريقية، و«ريزينغ فليفرز».



يقدم «سبراوت» كذلك وجبة اليوبيل الذهبي للآباء والأطفال احتفالاً بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتضمن الوجبة طبقاً رئيسياً وآخر جانبياً ومثلجات الفاكهة، كل ذلك مقابل 50 درهماً إماراتياً وهي متاحة في جميع الأوقات. وفي يوم الجمعة 26 نوفمبر، يمكن التوقف عند مطعم «أرابيان تي هاوس» من 10:00 بتوقيت الإمارات للقاء الشخصية الملونة أم مريم، أو التوجه إلى جناح غرينادا من الساعة 17:00-19:00 بتوقيت الإمارات لتذوق الشوكولاتة الساخنة مع واحدة من كبرى الشركات المنتِجة لها في البلاد.



الفن والثقافة والعلوم



تكثر جلسات الفنون والأشغال اليدوية في إكسبو 2020 أثناء عطلة نهاية هذا الأسبوع. ويُنصح بزيارة «بيت الهامور»، المشروع المجتمعي الذي يرفع الوعي بشأن النظم البيئية للشعاب المرجانية المهددة بالانقراض، وذلك عبر نسيجه المصنوع بأيدي طلاب المدارس ليصور الحياة البحرية. وتُفتَح الأبواب للدخول من الساعة 10:00-18:00 بتوقيت دولة الإمارات من يوم السبت لمدة أسبوع دروس الحياكة حيث يعلّم الفنانون كل مشارك تقنيات حياكة المخلوقات البحرية حسب اختياره.



ويمكن زيارة جناح المملكة العربية السعودية لحضور دروس «القط العسيري وطلاء البلاط» يوم الجمعة أو السبت من 10:00-13:00 ومن 17:30 إلى 21:30 بتوقيت دولة الإمارات. تُوصف ورشة العمل هذه بأنها ملائمة للأسرة وتعليمية وتفاعلية وتوضيحية حيث تمثل الألوان والأنماط أكثر بكثير من الأشكال الفنية نفسها، في ظل إدراج اليونسكو هذا الشكل الفني القديم في قائمتها للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.



وفي جناح الصين، يحظى الزوار بلقاء الباندا الآلي «يويو»، الذي يستطيع أداء حركات تاي تشي، والإمساك بالقلم، وتقديم خدماته كمرشد عام. وبالوقوف خارج الجناح مساء، إما في الساعة 20:00 أو الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات، يمكن مشاهدة عرض الأضواء والطائرات المُسيّرة، حيث يقدم الجزء الخارجي من الجناح بمصابيحه عرضاً مبهراً.



يمكن الاطلاع على ما تقدمه أجنحة الدول الأخرى للأطفال، عبر تنزيل واحدة من جولات إكسبو التفاعلية. على سبيل المثال، فجولة الزائر «هيا بنا نلعب» مصممة بشكل مثالي للعقول اليافعة المُحبة للاستطلاع، بوجود حيوانات تونغا، وألعاب الفيديو من بيلاروسيا وموناكو، والألعاب التقليدية الإثيوبية، وملعب بلغاريا المبتكر - الذي يحوّل اللعب الحركي للأطفال إلى ضوء. وتشمل الرحلة عناصر جذب أخرى تركز على الأطفال، مثل ملعب راشد.



عروض حية



المسارح في موقع إكسبو 2020 كثيرة، وتقدم الحفلات الموسيقية وعروض الرقص. لكن عرض «كيندر موزيك» على منصة الأرض موجه للرضع، وحديثي المشي، إلى جانب الأطفال الأكبر سناً والعائلات، ويقام يومي الجمعة والسبت من الساعة 14:10. يستخدم مقدمو العرض البيانو والطبول للترفيه عن الصغار واصطحابهم في رحلة إنماء موسيقي في الوقت ذاته.



ولا يمكن تفويت الفرصة لحضور عروض قبة الوصل - أكبر شاشة عرض بنطاق 360 درجة في العالم – خلال زيارة إكسبو 2020 دبي. سيستمتع الأطفال حتماً بعرض «كن حارساً للوصل»، الذي يُعرض يوم الجمعة في الساعة 18:05 ويوم السبت في الساعة 20:45 بتوقيت دولة الإمارات، وهو من بطولة شخصيتَي إكسبو راشد ولطيفة.



مخيم الأطفال الشتوي



إذا كنتم تودون أن يرى أطفالكم ممارسي الألعاب السحرية والبهلوانية، أو أن يُرسم على وجوههم أو يرسموا لوحة قماشية بأنفسهم؟ إذن، فمخيم إكسبو 2020 الشتوي للأطفال الذي يبدأ في 15 ديسمبر هو المكان المناسب. وتشمل الأنشطة الأخرى فن النحت على الرمل، وتصميم الأطر، والرسم، وصنع الزهور بالأوراق الملونة.